A Robot 1 millió forintot gyűjtött a Tűzoltó utcai Gyermekklinikának

együttesek is odaadták a gázsijuk egy részét. Az így összegyűlt egymillió forintot a Tűzoltó utcai Gyermekklinika hivatalos alapítványa, az Őrzők Alapítvány a kórház épületében található baba-mama szobák felújítására fordítja, a felajánlás segített kiegészíteni az ehhez szükséges már meglévő keretüket. Ezekben a szobákban azokat a szülőket helyezik el, akik nem tudnak éjszaka a gyermekük mellett lenni, a lehetőségnek köszönhetően viszont a hosszan tartó kezelések alatt is a kicsik közelében maradhatnak.

Az akciót négy, a ROBOT színpadán fellépő zenekar is segítette. A

„A gyermekek aktív gyógykezelése másfél-két évet is igénybe vesz” – mondta el Dr. Garami Miklós, a Gyermekklinika igazgatóhelyettese. “Mára a daganatos és leukémiás gyerekek közül 10-ből 8-at meg tudunk gyógyítani és ennek sikeréhez most a ROBOT támogatása is hozzájárul!”

– tette hozzá.