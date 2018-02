Minden, amit a Stranger Things 3. évadáról tudunk

Az utóbbi időben a vörös szőnyeges események sztárjaként tündököltek a Mike, Will, Lucas, Dustin és Eleven karakterét megformáló színészek, áprilisban viszont újra kamerák elé állnak. Néhány apró részletet már tudunk az új évadról, olvassatok tovább!

A forgatás

A rendkívül sikeres első és második évad után (amit még maga Stephen King is méltatott) hamarosan újra összeáll a Stranger Things csapata, áprilisban végre megkezdődnek a Netflix sikersorozatának forgatási munkálatai. A kreátor Duffer fivérek állítólag az elmúlt év októberében kezdtek el dolgozni a soron következő évadon, amit hatalmas rajongótábor vár tűnök ülve. Arra viszont sajnos legmerészebb álmainkban sem számíthatunk, hogy 2019-nél korábban képernyőre kerül kedvenc hawkinsi csapatunk izgalmas története.



Kevesebb epizód

Bár az előző két évad elsöprő sikere alapján eleve magasak az elvárásaink, egy, a napokban felröppent hír máris sokakat lelombozott. Kiderült ugyanis, hogy Matt és Ross Duffer csupán 8 epizódot terveznek, eggyel kevesebbet tehát, mint a második évadé. Már azt is tudni lehet, hogy ebben az évadban nem Will kerül központi szerepbe, és a sorozat producere, Shawn Levy azt is elárulta, hogy az izgalmas sci-fi történet várhatóan 1985-ben folytatódik.



Kik nem térnek vissza?

Arról, hogy a második évad karakterei közül kik nem tűnnek fel újra, egyelőre semmit nem lehet biztosra venni. Ennek az az oka, hogy a hirtelen jött népszerűség remek lehetőségeket teremtett a szereplők számára. Millie Bobby Brown (Eleven) például a Godzilla című mozifilmben kapott szerepet, a Jonathant megformáló Charlie Heaton pedig a The New Mutants készítőinek figyelmét hívta fel magára. Remélhetőleg esetükben nem fordul elő, hogy forgatási ütközés miatt nem térnek vissza (hiszen mindketten a fontosabb karakterek közé tartoznak). Mindeközben a Kalit alakító színésznő például nemrég úgy nyilatkozott, még nem tudja, mit terveznek a karakterével, de Dr. Owens (Paul Reiser) visszatérése sem garantált. Több lehetőséget kap viszont Erica, akit a nézők és a készítők is imádnak, természetesen kedvenc főszereplőink mellett. Ki az, aki nélkül el sem tudjátok képzelni a sorozatot?

Bízunk benne, hogy hamarosan még izgalmasabb újdonságokkal szolgálhatunk a sorozatról!