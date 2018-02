Ilyen programokat keresnek Budapesten a külföldi fiatalok

Budapest nappal és éjszaka egyaránt izgalmas programokkal várja a fiatalokat, és a bőséges kínálatban a külföldiek is megtalálják a nekik legjobban tetsző lehetőségeket. Mit keresnek, melyek a kedvenc szórakozóhelyeik, hol töltik a legszívesebben szabad estéiket? Eláruljuk, szerintünk mit vesznek célba, ha leszáll az est!

Romkocsmák

Budapest vitathatatlanul a romkocsmák fellegvára, így bőven van miből választani, ha valakit vonzanak ezek a különleges hangulatú helyek. A berendezéstől a zenei kínálaton át sok vonzó tulajdonságukkal várják nemzetközi közönségüket, és mivel a külföldiek számára szinte egyet jelentenek a főváros jelképeivel, naná, hogy legalább egyszer ellátogatnak egy választott romkocsmába, ha nálunk járnak.

Klubok

Ha már klubok, a külföldiek szemében biztosan nem a méret a lényeg. Bakancslistájukon a TOP 3-ban foglalnak helyek a város népszerű klubjai, kicsik és nagyon egyaránt. Még a magyar nyelvű koncerteken is rendszeresen látni turistákat, akik szívesen ismerkednek a hazai zenei felhozatallal.

Szabadtéri helyek

Amikor végre kinyitnak a szabadtéri beülős- és koncerthelyszínek, mágnesként vonzzák az embereket. A friss levegőn üldögélős, beszélgetős időtöltést, és a koncertekkel, kiállításokkal tarkított kulturális programokat a helyiek és a városba látogatók is élvezik. Miért ne néznének be egy-egy kellemes élmény reményében?

Borbárok

A magyar borok hírét az ország határain túl is jól ismerik, és aki rajong a gasztronómiai élményekért, az a hazai nedűkkel is szívesen ismerkedik. Szerencsére Budapesten borbárból sincs hiány, és az itteni helyek hangulata, kínálata alapján büszkén ajánlhatjuk őket magyar és külföldi ismerőseinknek is.

Úgy tűnik, a külföldiek is pontosan azokért a helyekért rajonganak, mint mi. Nektek van kedvenc helyetek? Ha igen, akkor csekkoljátok a Budapest Night Life Awards idei jelöltjeit, és ne felejtsétek el, hogy egészen február 22-ig szavazhattok! Győzzön a legjobb!