Szavazz a legjobb nagy klubra! – BPNA 2018

Idén is megrendezik a Budapest Nightlife Awards-ot, ahol az éjszakai élete legjobb helyeire szavazhatsz. A FUNZINE 2018-ban a legjobb nagy klub díját adja át, ezért most meg is mutatjuk, mely helyek versenyeznek a kategóriában. Ne felejts el szavazni sem!

Akvárium Klub

Az Akváriumban mindenki megtalálja, amire vágyik: több koncertterem, magával ragadó hangulat, világszínvonalú hang- és fénytechnikai rendszer, kiváló étterem és rengeteg program kicsiknek, nagyoknak, szórakozni vágyóknak egyaránt.

Ha a nagybetűs Budapesten akarod érezni magad, el kell jönnöd az Akvárium Klubba! A város talán legnagyobb kiülős helyén, a vidám forgatagban megtalálsz mindent, amitől egy terasz igazán jó: ördögi italokat és éteri étkeket, csillagos égboltot és eldugott romantikus zugokat… Ha mindez nem lenne elég, a víz alá merülve rögtön a város legmasszívabb koncert- és partihelyszínén találod magad, ahol mindenki megfordult már, aki számít, nem beszélve a volt lokálról, ahová elbújhatsz, ha lemegy a nap.

Ötkert

Az Ötkert Budapest belvárosának elengedhetetlen kelléke. A gyönyörűen felújított 19. századi épületben található resto, bar és klub egyedi hangulatát a romkocsmák világát idéző sajátos berendezés alapozza. Az Ötkerttől megszokott minőségi zenét ismert DJ-k szolgáltatják, akik folyamatos körforgásban váltják egymást. Havonta pedig egy külföldi vagy neves magyar fellépővel várjuk a szórakozni vágyókat. Egy hely, két lokáció: a télen is funkcionáló kerthelyiség, valamint a nyugati világot idéző hip hop bisztró a külföldi és magyar vendégek méltán népszerű klubja több mint 5 éve.

Club Play

Szeretnéd átélni a külföldi felkapott óriás klubok hangulatát? Szívesen szórakoznál a barátaiddal egy olyan helyen, ahol mindig magas színvonalon szolgálnak ki, pörög a zene, és jó a társaság? Akkor a Club Playben a helyed, Budapest egyetlen klasszikus klubjában, ahol a lenyűgöző fény- és hangtechnika mellett a város legjobb house DJ-i forrósítják fel a hangulatot a legfrissebb zenékkel! A klub a 11. kerületben szinte egy karnyújtásnyira a Móricz Zsigmond körtértől várja a szórakozni vágyó fiatalokat minden szombaton. Az óriási tánctér több száz bulira éhes partiarcot képes befogadni. És hogy mi az igazi play életérzés?

Symbol Budapest

Legyen szó baráti vagy üzleti vacsoráról, rendezvényről vagy akár egy hétvégi buliról, a Symbol Budapest 8 különböző rendezvénytermünk végtelen lehetőségeket tartogatnak!

Liget Club & Bar

Egy hely, ahol világszínvonalú fény- és hangtechnikával, igényes szórakozásra tervezett belső kialakítássál, és nem utolsó sorban Budapest legnagyobb bulijaival találkozhatsz. A Liget Club minden hétvégén megnyitja kapuit, hogy egy másik dimenzióba repítsen.

Hello baby

Palotahomlokzat, erkélysor, kőbábos korlát és monumentális gömbök. Izgalmasan hangzik? Az Oktogonnál az Andrássy úti villa falai között vár a sejtelmes hangulatú Hello Baby bár két tánctérrel, 5 bárpulttal, profi személyzettel, nemzetközi fellépőkkel és változatos zenei felhozatallal!

Tesla Budapest

Egy igazi klub a house zene szerelmeseinek a budapesti hetedik kerület szívében, ahol kristálytisztán szólalnak meg a legnagyobb klubhimnuszok a void hangrendszerén. Magyar rezindens DJ -csapattal és hónapról hónapra nemzetközi vendégfellépőkkel színesítettel programmal vár a tesla a Kazinczy utca 21-nél, a Tesla Budapestben!

Kraft

Bár a Kraft januárban bezárta kapuit, az elmúlt 4 évben a budapesti éjszaka meghatározó eleme volt, így idén még szavazhattok rájuk! Erőteljes dizájn, erőtől duzzadó környezet, erős zenei felhozatal – ez néhány szóban a Kraft, a belváros egyik régóta méltán rajongott szórakozóhelye. Az ötödik kerületi Zrínyi utcában található klubot impozáns környezet és a pulzáló belváros veszik körbe, így szinte megkerülhetetlen az éjszaka nyughatatlan kalandorai számára. Az indusztriális sikket színes neoncsövekkel és energikus dizájnnal ötvöző klub ötcsillagos hang- és fénytechnikával mér csapást az érzékszervekre, hogy egész éjszaka a maximumon pörgessen.

Morrison’s 2

A Morrison’s 2 a belváros legnagyobb és legszínesebb klubja! A Nyugati pályaudvar és a Margit híd között található klub a város bármely pontjáról könnyen megközelíthető. 6 tánctérrel (igen, ez nem vicc!) És több zenei stílussal, karaoke-val, ingyenes asztalfoglalással, télen fűtött kerthelyiséggel várnak! Igazi teltházas bulik a hét minden napján! Kiemelt akcióink: vasárnap és hétfőn minden féláron, szerdán és csütörtökön pedig korlátlan italfogyasztás!

Trip Hajó

Budapest legújabb koncerthelyszíne a Dunán. A Trip Hajó élményt kínál, legyen szó színházról, koncertről vagy buliról, a batthyány térnél állomásozó hajót bármikor érdemes felkeresni. A tatról nyíló kilátás pedig magáért beszél. Trip Hajó. Merj belépni az ismeretlenbe!

Szavazni itt tudsz.