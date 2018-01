Összebalhézott Lana Del Rey és a Radiohead

Nem könnyű a popszakma! A Radiohead nemrégiben azzal vádolta meg az Lana Del Reyt, hogy lemásolta az egyik dalukat. A sztori szépsége, hogy a Radiohead említett száma valójában egy 1974-es sláger feldolgozása.

Ez így első nekifutásra lehet, hogy túl bonyolult, de azért megpróbáljuk elmagyarázni. Kezdjük az elején.

A Radiohead 1993-ban jelentette meg a Creep című dalukat, aminek a The Hollies zenekar nem igazán örült, mivel szerintük a szám kísértetiesen hasonlít az ő 1974-es The Air That I Breath című szerzeményükre. Akkor a két zenekar peren kívül megállapodott, és a Creep társszerzőihez bekerült a Hollies két tagjának neve is.

Minden tökéletesen rendben is volt a dallal, mindaddig, míg Lana Del Rey tavaly piacra nem dobta a Lust For Life című albumát. Az ezen a korongon hallható Get Free című szám okozta a problémát a Radioheadnek. A banda szerint ugyanis arra a dalra hasonlít, amit ők annak idején lemásoltak (vagy finomabban fogalmazva: amitől megihletődtek.)

A Radiohead meggyanúsítását Lana Del Rey is megosztotta a rajongóival egy Twitter-bejegyzésben, ahol azt írja, ő ugyan felajánlotta a dal és bevételének 40%-át, de a Radiohead és ügyvédeik az egészet akarják, így pereskedés lesz belőle.

It’s true about the lawsuit. Although I know my song wasn’t inspired by Creep, Radiohead feel it was and want 100% of the publishing – I offered up to 40 over the last few months but they will only accept 100. Their lawyers have been relentless, so we will deal with it in court.

— Lana Del Rey (@LanaDelRey) 2018. január 7.