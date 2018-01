A Highlights of Hungary idén már ötödik alkalommal keresi a legkreatívabb, leginspirálóbb magyar projektet, vállalkozást. A jelöltek listája egy tízfős kurátori csapat egyéni választottjaiból áll össze, melynek résztvevőire január 25-ig lehet online szavazni. Az idei év különlegessége, hogy közönségdíj mellett egy kurátori díjat is kihirdetnek.

A sokakat inspiráló kezdeményezésről a Highlights of Hungary két kurátorával, Bagi Lászlóval, a Forbes újságírójával, és Takács Ákossal, a Red Bull Magyarország marketingvezetőjével beszélgettem.

Hogyan lettetek a Highlights of Hungary kurátorai?

Laci: Tavaly nyáron érkezett a hivatalos felkérés a kezdeményezés „lelkétől”, Remete Tibitől. Borzalmas lehettem, amikor felkeresett, egyből keresztkérdéseket tettem fel, például azt, hogy ugye nem kell majd interjúkat adnom, aztán látod, itt vagyok. Mondjuk furcsa is a szituáció, hogy nem én kérdezek, de megpróbálok vele barátkozni.

Ákos: Tavaly találkoztam először Remete Tibivel, a Highlights of Hungary díjátadóján és utána is kapcsolatban maradtunk. Amikor felhívott augusztus végén, hogy felkérjen kurátornak, emlékszem éppen egy repülőgépre szálltam fel, de azonnal, boldogan mondtam igent.

Ákos, tavaly a ti projektetek, a Red Bull Pilvaker nyerte meg a Highlights of Hungary díját. Mennyire gondoltad esélyesnek az elismerésre?

Ákos: Szinte biztos voltam benne, hogy az Aranyélet (magyar tévésorozat – szerk.) nyer majd, hiszen hatalmas hype volt körülötte. Önmagában már azt is óriási megtiszteltetésnek tartottuk, hogy egyáltalán részesei lehettünk a kezdeményezésnek.

Bár tavaly díjat is nyertetek a Red Bull Pilvakerrel, idén mégis szünetel a március 15-ei esemény. Miért?

Ákos: A Pilvakert minden évben hat hónapos előkészület előzte meg, ahogy befejeztük az egyiket, már kezdtük is a következő évre való felkészülést. Így, mi, szervezők úgy láttuk jónak, ha idén hagyunk kicsit több időt a felkészülésre, valamint kiszállva a “mókuskerékből” dolgozunk a koncepción, inspirálódunk és igyekszünk minél inkább meghálálni a közönségünk szeretetét és felnőni a feladathoz.

A kurátorok egy közös reggelin mutatták be egymásnak, hogy kiket szeretnének jelölni. Ti hogyan állítottátok össze a jelöltjeitek listáját?

Laci: A munkámnak köszönhetően elképesztően sok emberrel találkozom, sok kezdeményezésbe láthattam bele, ami egyfelől megkönnyítette a dolgom, de meg is nehezítette. Mivel elég alapos, elemző típus vagyok, először készítettem magamnak egy long listet, majd azt megszűrve csináltam egy short listet, így lett meg végül az öt jelöltem.

Ákos: Olyan projekteket jelöltem, melyek rám is nagy hatással voltak. Kezdetben szociális vonalon gondolkoztam, valamint azokat a kevésbé szem előtt lévő kezdeményezéseket, művészeket szerettem volna nagyobb figyelemben részesíteni, melyek másokat is megihlethetnek, inspirálhatnak.

Ki volt az első jelöltetek, aki egyből az eszetekbe jutott?

Laci: A REFORM500-ban biztos voltam. Ez egy köztéri emlékműprojekt: a Kálvin téren 95 térkövet raktak le, melyeken két, egymáshoz szorosan kapcsolódó szöveg olvasható, az egyik egy reformátortól származik, a másik pedig egy kapcsolódó idézet egy 19-20. századi magyar gondolkodótól – Móricztól Esterházyig. Mindez profi tipókkal. Sokrétű, okos és elegáns alkotás, ami rámutat, hogy milyen elemi erővel hatott a reformáció a kultúránkra és nyelvünkre, függetlenül attól, hogy vallásosak vagyunk-e vagy sem. Az installáció ráadásul tavaly megkapta a Magyar Formatervezési Díjat is

Ákos: A Puskás Peti által szervezett Füri ZeneTér. Részben azért, mert erről a kezdeményezésről csak nemrég szereztem tudomást, valamint a projekt mögött lévő gondolatiság nagyon megfogott. Ez egy olyan napközis iskola, ahol minden általános iskolás ingyen tanulhat zenét, akár ismert színészek, zenészek mentoráltjaként. Fantasztikus látni, hogy egy értékes dolog köré ilyen népes közösség épül. A Füri ZeneTérben mindenki pusztán azért vesz részt, hogy jól érezze magát, nem az számít, kinek van a legjobb hangja.

fotó: Németh Krisztina

A jelöltek többsége Budapesthez köthető. Vidéken nincs annyi inspiráló projekt?

Laci: Amikor összeültünk, hogy bemutassuk a jelöltjeinket, mindenki bedobott egy-egy vidéki jelöltet, azt hiszem, ez kimondatlanul is cél volt. De igazad van, a többség Budapesthez kapcsolódik, ami a kreatívipar jellegéből fakadóan valahol rendben is van így.

Ákos: A jelöltek csoportja nagyon heterogén, sokan meg is kérdezik, hogyan lehet összehasonlítani például egy gyermekotthont segítő szociális kezdeményezést egy marketingtevékenységgel. Azt gondolom, hogy a Highlights of Hungary esetében nem is ez a lényeg, itt a lényeg az, hogy összegyűjtünk számos olyan kreatív kezdeményezést, amitől Magyarország egy jobb hely tud lenni, olyan kezdeményezéseket, amelyek iránymutatóak lehetnek sokak számára, és remélhetőleg ihletet és inspirációt jelenthetnek a közönségnek. Tény, hogy Budapest például számomra impulzívabb, hiszen itt élem a mindennapjaim és az itteni körforgás az, ami körülvesz.

Mit gondoltok, szerintetek idén ki lesz a győztes?

Laci: Idén két nyertes lesz. A közönségdíjat valószínűleg egy olyan projekt nyeri, amire már most is nagyobb médiafigyelem irányul. 2018-ban első alkalommal lesz egy kurátori díj is, amit valószínűleg egy kevésbé közismert jelölt érdemel majd ki.

Ákos: Tippelni sem tudok. Tavaly látszott, melyik projektnek van nagyobb nyilvánossága, jó elérése a közösségi médiában, mely jelöltek tudtak több embert mozgósítani. Az idei mezőnyben is vannak ilyenek, de nem tudom és nem is merem megjósolni, ki fog nyerni.

Tegyük fel, hogy a Highlights nemcsak Magyarország, hanem az egész világ legkreatívabb projektjét keresi. Ti milyen külföldi kezdeményezést neveznétek?

Laci: Yves Saint-Laurent marrákesi múzeuma, a francia Studio KO alkotása tényleg elképesztően néz ki, én nehezen találok rá szavakat. Ha a kérdést megfordítjuk, és egy magyar projektet versenyeztetnénk meg nemzetközi színtéren, akkor a Millenárisnál hamarosan megépülő Széllkaputól sokat várok, azt remélem, hogy a város életében hasonló szerepet fog betölteni, mint a párizsi Parc de la Villette. Nagyon jó döntés, hogy nem egy harmadik vagy negyedik plázát építenek erre a helyre, hanem hatalmas vertikális zöldfelületekkel javítják a környék levegőminőségét és egy minőségi közparkot hoznak létre.

Ákos: Budapestet, mint az “új Barcelonát” nevezném. A magyar főváros egy értékes, ikonikus várossá nőtte ki magát az utóbbi öt-tíz évben. Nem tudok olyan helyre utazni, ahol ne beszélnének szeretettel a városról. Budapest egy hangulatos “bulivárossá” vált – gazdag kulturális örökséggel és zseniális gasztronómiálval – ahol már vagy jártak a külföldi barátaim, vagy ahová tervezik, hogy ellátogatnak.

A Highlights of Hungary jelöltjeire január 25-ig tudsz szavazni, ezen a linken.

Fotók: Németh Krisztina