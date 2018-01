Digitális méregtelenítő kúra, avagy így maradj távol az okostelefonodtól

Out OFF The BOX, a világ első kézzel fogható mobiltelefon-függőséget kezelő csomagja tavaly decemberben indította el crowd-funding kampányát az Indiegogo oldalán. Az Out OFF The BOX $20.000 dollárt gyűjt, hogy segíthessen az embereknek legyőzni a nomofóbiát, vagyis azt a stresszes állapotot, amelyet akkor élünk meg, ha nem tudjuk használni a mobilunkat. Az Out OFF The BOX segít használóinak egy egészségesebb kapcsolatot kialakítani a telefonjukkal: segítségével kevesebb időt töltünk majd a képernyőt bámulva, és így újra kapcsolódhatunk a való világhoz.

Az Out OFF The BOX mobiltelefon-függőséget kezelő csomagja egy 3 lépéses programból áll, melyet 16 kézzel fogható eszköz támogat. A megoldás kulcsa a felhasználói útmutató, mely leírja a teljes programot, és egyben tudományosan is alátámasztja, miért fontosak a program egyes lépései, és hogyan kell a csomagban található eszközöket használni az egyes lépésekben. Többek között a csomag része egy telefon elzáró zsák, mellyel időnként elzárhatjuk a mobilunkat, egy ébresztő óra hogy mobil-mentesíthessük hálószobánkat, illetve egy egyedileg illusztrált kérdőív, mely szembesít azzal, milyen különféle szituációkban használjuk a telefonunkat.

De miért is van szükségünk digitális méregtelenítésre?

Több tanulmány is állítja, hogy átlagosan 4 órát töltünk okostelefonunk használatával. Vagyis életünkben több mint 10 évet töltünk telefonunk képernyőjének bámulásával. Ennek komoly következményei vannak az életünkre:

Elveszítjük kreativitásunkat: ha az agyunkat folyamatosan digitális tartalommal foglaljuk le, akkor az agyunk sosem pihen , pedig a legtöbb jó ötlet ilyenkor jutna eszünkbe.

Elveszítjük koncentrációs képességünket: manapság sok embernek már az aranyhalaknál is rövidebb a figyelme, vagy egyszerűen nem tud egyszerre négy oldalnál többet elolvasni egy könyvből.

Közösségileg elszakadunk egymástól: több tanulmány szerint a közösségi média magányossá tehet. Ez különösen igaz azokra a fiatal felnőttekre, akik már úgy tanultak meg barátkozni, hogy már létezett a közösségi média.

Egészséges kapcsolat a mobilunkkal

Az Out OFF The BOX-ot Kovács Bori és Baur Eszter álmodta meg. Bori formatervező, akit különösen érdekel a társadalmilag felelős tervezés, Eszter pedig stratégiai tanácsadó, aki maga is telefonfüggő.

Az Out OFF The BOX ötlete akkor jutott Eszter eszébe, amikor anyasági szabadságra ment: “Először azt hittem, a pörgős munkám miatt telefonozok olyan sokat. De az anyasági szabadság első heteiben eljutottam a Candy Soda Saga 999. szintjére, minden egyes cikket elolvastam az index.hu-n, és abban a hamis illúzióban éltem, hogy rengeteg igazi barátom van a Facebookos kismama csoportokban. Ekkor gondolkoztam el azon, hogy valami nagyon nincs rendjén.”

Bori szisztematikusan közelítette meg a témát a design központú gondolkodást segítségül hívva, Eszter pedig sok praktikus ötlettel járult hozzá a megoldáshoz. “Nagy potenciált láttam abban, hogy a design központú gondolkodás lencséjén keresztül értsük meg és javítsuk azt, hogyan viszonyulunk a telefonunkhoz. A mai mobilokat és alkalmazásokat eleve úgy tervezik, hogy függőséget okozzanak. Miért ne használnánk ugyanezt a fegyvert egy jó ügy érdekében?” – magyarázza Bori.

Így Bori és Eszter elhatározta, hogy a tettek mezejére lépnek: megalkotják az Out OFF The BOX-ot, és elindítják az Indiegogo kampányukat:

Nem hiszünk a technológia-mentes életben. Nyilvánvaló, hogy mennyivel könnyebbé teszi az életünket a mobiltelefon számtalan funkciója. De azt is gondoljuk, sokan a telefonjuk rabjaivá váltak, és nekik szeretnénk abban segíteni, hogy egészségesebb kapcsolatuk legyen a mobiljukkal.

Látogass el az Out OFF The BOX Indiegogo oldalára, ahol előrendelheted a csomagot, megismerheted az alkotókat, és még többet megtudhatsz a termékről, ami megváltoztatja, hogyan használjuk a mobilunkat.