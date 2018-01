Lady Gaga 2018-ban a mozikat is meghódítja

Miután már egy Golden Globe-ot és több Grammy-díjat is bezsebelt, Tony Bennett oldalán jazzénekesnővé avanzsált és még a tavalyi Super Bowlon is fellépett, Lady Gaga úgy döntött, a mozikat is meghódítja, Bradley Cooper segítségével.

Október 5-én kerül Amerikában a mozikba az A Star Is Born (Csillag születik) című film, mely egy kiégett énekes (Bradley Cooper) és egy fiatal, Hollywoodot meghódítani akaró tehetség (Gaga) kapcsolatát mutatja be. A film egy 1937-es alkotás remake-je, melyet már 1954-ban és 1976-ban is feldolgoztak. Gaga szerepét korábban Barbra Streisand tette emlékezetessé.

A pletykák szerint először Beyoncét nézték ki a szerepre, de az énekesnő koncertturnéja miatt nem tudta elvállalni a felkérést, így került végül Gaga a képbe, aki korábban már kipróbálhatta magát színésznőként.

2015-ben az American Horror Storyban alakított egy grófnőt, nem is akárhogyan: egy Golden Globe-díjat is bezsebelhetett érte. Tavaly pedig egy dokumentumfilm, a nagyobb médiafelhajtást elkerülő Five Foot Two készült az életéről.

A Star Is Born hazai premierje még nem ismert.