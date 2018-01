Idén is keresik a legkreatívabb magyar projektet – Highlights of Hungary

Január 4. és 25. között zajlik a Highlights of Hungary közönségszavazása, ami eldönti, hogy melyik közösségi, művészeti vagy társadalmi kezdeményezés volt 2017-ben a legizgalmasabb és legkreatívabb. Ebben a három hétben bárki leadhatja a voksát a kurátori csapat által kijelölt 55 jelölt projekt egyikére.

A Highlights of Hungary 2013 óta az első és egyetlen olyan platform Magyarországon, amely kategóriák nélkül, kreatív értékszemlélet mentén gyűjti össze az adott év kiemelkedő hazai teljesítményeit. A jelöltjeit ötödik éve elénk táró kezdeményezés egy tíztagú kurátori csapat jelölése alapján hozza össze a magyarországi kreatív szektor, a közélet, a kultúra, illetve a technológia és innováció fontos pillanatait, amiket egy kategóriáktól mentes, közös platformon mutatnak be.

A Highlights of Hungary a 2017-es jelölteket is a fent meghatározott értékszemlélet mentén válogatta ki és tárja a nyilvánosság elé. A jelöltek neve 2018. január 4-étől érhető el a Highlights of Hungary weboldalán, itt bárki leadhat szavazatot az általa választott legjobb kezdeményezésre a tekintélyes listából. A szavazás három hétig tart, 2018. január 25-én a folyamat lezárul és a legtöbb szavazatot kapott jelölt február 1-jén veheti át a közönségdíjat a Katona József Színházban rendezett díjkiosztón. Idén nem csak a közönség, hanem maguk a kurátorok is szavaznak: február 1-jén a tíztagú testület az általuk leginkább kiemelkedőnek gondolt projektet saját díjjal jutalmazza.

A korábbi években olyan kezdeményezések is szerepeltek a több mint 200 jelölt között, mint a Maacraft szociális műhelye, a régióban alkotó zenészek köré szervezett BUSH eseménye, vagy Noé, a tiszai ökohajó. A tavalyi fődíjat a fiatalokat megcélzó, a március 15-i ünnep mondanivalóját teljesen új oldalról közelítő, a szépirodalmat a modern „szóforradalmárokkal” kombináló Red Bull Pilvaker projekt kapta meg – az idei győztest pedig ez a januári három hét fogja meghatározni. A szavazásban a részvétel erősen ajánlott mindenkinek, akit akár egy kicsit is érdekelnek az új, kreatív és izgalmas kezdeményezések.

A Highlights of Hungary 2017-es kurátorai:

Bagi László (újságíró, Forbes)

Böszörményi Nagy Gergely (vezető, Design Terminál)

Hitka Viktória (képzőművész)

Horváth Dorka (újságíró, blogger, BOOKR Kids alapító)

Liptay Gabriella (kommunikációs szakértő, KPMG)

Megyesi Zsuzsa (art director, A+Z Design)

Martinkó József (építészet- és dizájnkritikus, Octogon Magazin főszerkesztő)

Szűcs Péter (szerkesztő, újságíró, PetersPlanet.travel alapító)

Takács Ákos (marketingvezető, Red Bull Magyarország)

Trellay Levente (art director, Telep Art Agency)

Díjátadó: 2018. február 1.,Katona József Színház