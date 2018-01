Kocsmát neveztek el a Harry Potter-könyvek írójáról

Már nemcsak a könyvek borítóján virít J. K. Rowling neve: egy népszerű skót pub nevet változtatott, hogy az írónő előtt tisztelegjen.

Az eddig a Sherlock Holmes karakterét megalkotójáról The Conan Doyle-nak elnevezett edinburgh-i pub idén nevet váltott és már mint The J. K. Rowlingként fogadja a vendégeit.

A névváltoztatás mögött egy különleges kezdeményezés áll. A skót fővárosban arra szeretnék felhívni a turisták és helyiek figyelmét, hogy mennyi brit művészt megihlette Edingburg. Például magát J. K. Rowingot is, aki az 1990-es években, vagyis amikor elkezdte írni a Potter-történeteket még itt lakott és a helyi kávézókban kezdte el írni a történetet, ami később bestseller íróvá tette. A Potter-rajongók szerint Roxfort épületét a skót várak és romok ihlették, de az Abszol út is nagyban hasonlít a skót főváros néhány utcájára.

Seen the @jk_rowling pub? It’s part of the new story by @ValMcDermid told through projections as part of Message from the Skies 5pm-10pm daily until 25.01.18. Download the app now to find it. Apple Store: https://t.co/McjrLUPytA

Android: https://t.co/n7eAlUk9ON

📸 Alan Jenkins pic.twitter.com/mcoPhTrs8U

— Edinburgh’s Hogmanay (@edhogmanay) 2018. január 1.