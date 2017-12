Bevezetés az online boltok világába

Napjainkban egyre nagyobb népszerűségnek örvend az online shopping. Ki-ki más-más jellemvonása miatt részesíti előnyben: maga a folyamat egyszerű és kényelmes, otthonról végezhető. Ráadásul a beszerezhető termékek egyediek és gyakran olcsóbbak, mint az offline, boltokban. Íme, egy „Mit és mit ne” gyorstalpaló az online vásárláshoz, és 3 online bolt, ahol nyugodt szívvel költekezhetsz.

A megbízható: ASOS

A világ egyik legnagyobb online divatáruháza 2000 óta van jelen a piacon, immáron több mint 850 márkát felvonultatva, köztük saját, frappánsan „ASOS” névre hallgató ruha-, kiegészítő- és sminkmárkájukat. A brit webshop az évek során megőrizte fiatalos lendületét és vásárlóbarát attitűdjét, ami több ezer fáradhatatlan munkatársuknak köszönhető. Az asos.com-on férfiak és nők egyaránt kutakodhatnak a rengeteg ruha, kiegészítő, sminktermék és lakásdekorációs kellék között, de még vintage boltok kínálataiból is válogathatunk a „Marketplace” menüpont alatt. Ha úgy éreznéd, hogy zsákbamacskát veszel, ha tőlük rendelsz, megnyugtatunk, a kiszállított termékeket ingyenesen visszaküldheted postafordultával, cserére vagy pénzvisszafizetésre.

A legnagyobb: eBay

„Bármi legyen is az, az eBay-en megkaphatod” – a magát a világ legnagyobb online piacaként aposztrofáló eBay szlogenje nem hazudik. Az 1994-ben a Kalifornia-állambeli San Joséban alapított cég olyan online közösségi tér, ahol bárki eladásra kínálhatja termékeit és szolgáltatásait. Kiterjedtsége egyúttal az eBay hátránya is, hiszen nehéz eligazodni a több millió terméket felsorakoztató adatbázisban, és gyakran bele lehet futni igen ócska darabokba is. Utóbbi elkerülése érdekében, a kommentszekció, illetve a termékek és az eladók értékelései igen hasznosak lehetnek. Számítani kell még arra is, hogy a szállítás időnként 1-2 hónapba is beletelik.

Az egyedi: Etsy

Kézzel készített és vintage termékek gyűjtőhelyeként működik a 2005-ben alapított online webshop, az Etsy. Bárki pillanatokon belül – csupán egy gyors regisztráció szükséges hozzá – eladóvá avanzsálhat a honlapon, ahol termékeit 0,20 amerikai dollár befizetése után értékesítheti. Talán éppen ennek a díjszabásnak köszönhető, hogy az etsy.com-on szinte csak minőségi termékeket találni: összesen 45 millió egyedi kézműves és vintage, 20 évesnél régebbi árucikk közül válogathatunk. A weboldal lakásdekor- és ajándéktárgy-felhozatala különösen megér néhány böngészésre szánt órát, igazi kincsekre lelhetünk.

Mit és mit ne?