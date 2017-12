6 film, amiről nem érdemes lemaradnod 2018-ban

Jövőre több régóta várt film premierje is lesz a mozikban, a legújabb Marvel csodától kezdve egészen Jennifer Lawrence Budapesten forgatott kémfilmjéig. 6 olyan filmet mutattunk be, melyek premierje az év legvégén, illetve 2018 első harmadában lesz és már alig várjuk, hogy láthassuk őket.

Tökéletes hang 3.

Egyszer minden véget ér – még a főiskola is. Bármennyire is várták Belláék, az egyetem utáni élet nem nagyon jött be nekik: visszasírják acapellás sikereiket. Éppen ezért elhatározzák, újra összeállnak, hogy ismét elkápráztassák énektudásukkal a világot. Bár a lelkesedésben nincs hiány, a siker mégsem jön olyan könnyen. Kalandból és vicces helyzetekből most sem lesz hiány, a legtöbbet pedig a korábbi részekhez hasonlóan Rebel Wilson karakterének köszönhetjük majd. A Tökéletes hang 1 és 2 is bombasiker volt, és az előzetesek alapján ezúttal sem lőttek mellé a producerek.

Premier: december 28.

Insidious: Az utolsó kulcs

James Wan neve egyetlen valamirevaló horrorrajongó előtt sem ismhttps://www.youtube.com/watch?v=8bVcnQ-jkz0eretlen. A filmzseni olyan hátborzongató műveket rakott már össze, mint a Démonok között vagy az Annabelle részei, géniuszát leginkább mégis az Insidious-filmekben csillogtatta meg. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a sorozatnak már a 4. része kerül a mozikba 2018. elején. A filmben ezúttal is a híres médium, Elise Rainier segít egy bajba jutott, új-mexikói család segítségére, akiknek az otthonukba különleges jelenségekre figyelnek fel. A ház más szempontból is különleges: Elise itt élt gyermekkorában.

Premier: január 4.

Hegyek között

A film Charles Martin 2010-ben megjelent könyvén alapul. A történet két főszereplőjét a véletlen sodorja össze. Ashley (Kate Winslet) és Ben (Idris Elba) egy Salt Lake City-i repülőtéren várják türelmetlenül, hogy induljon a gépük, ám az erős havazás miatt az összes járatot törlik, ők pedig egy nem túl biztonságosnak tűnő charterjáratot választanak, hogy célba érhessenek. A repülő a hegyek között lezuhan, az éppen esküvőjére készülő Ashleynek és az ortopéd sebész Bennek pedig minden erejükre szükségük lesz, ha túl akarják élni a lehetetlen helyzetet.

Premier: január 4.

A szabadság 50 árnyalata

Hat évvel a könyv megjelenése után, 2018 februárjában kerül a mozikba A szabadság 50 árnyalata. A képlet csak látszólag egyszerű. Bár Anastasia végül beadta a derekát és elfogadva Christian minden perverzségét a lánykérésére is igent mondott, a házas élet mégsem olyan egyszerű, mint ahogy azt remélte. Egyrészt, álmai férfijának továbbra is megvannak a maga féltve őrzött titkai, másrészt, Anastasia volt főnöke is aláássa a pár közötti békességet.

Premier: február 8.

Fekete párduc

Nem telhet el év Marvel-film nélkül! 2018ban másfél hónapot kell várnunk az első ilyen alkotásra, melynek főszereplője ezúttal a mindeddig nagyobb rivaldafényt (értsd: saját filmet) nélkülöző Fekete Párduc, polgári nevén T’Challa. A férfi egy elszigetelt afrikai királyság, Wakandra trónörököse, aki apja halála után visszatér hazájába. Nem elég, hogy uralkodóként is bizonyítania kell a bátor T’Challának, az országát fenyegető veszélyt is el kell hárítania, mely egyébként (bármily meglepő) nem csupán az ő országa, hanem az egész világ létét fenyegeti.

Premier: február 15.

Vörös veréb

Ismét egy könyv alapján készült film, csak ezúttal Jason Matthews 2013-ban írt kémregényéről van szó, mely szintén megihlette Hollywoodot. A történet főszereplője egy orosz kémnő (Jennifer Lawrence), akinek nemcsak a tudását, hanem a testét is be kell vetnie, ha meg akarja oldani a rá bízott feladatokat. A fiatal nő ugyanis azt az utasítást kapja, hogy szedje ki egy magas rangú CIA-ügynökből azoknak az amerikai titkos kémeknek a nevét, akik a Szovjetunióban dolgoznak. A film érdekessége, hogy a nagy részét Budapesten vették fel, a rendezője pedig az a Francis Lawrence, aki már Az éhezők viadalában is együtt dolgozott Jennifer Lawrence-szel.

Premier: március 1.

Válaszd a Cinema Cityt, ha egyik filmről sem akarsz lemaradni. A 20 éves Cinema City nyereményjátékkal is készült a filmrajongók számára, melyről bővebben itt olvashatsz.