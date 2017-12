Szerencsére buszozásról nemcsak a helyi és helyközi autóbuszokkal történő hazajutásnak kell bevillannia, mivel számtalan európai, sőt Európán kívüli országba is eljuthatunk már így. Kényelmesebben, olcsóbban és gyorsabban, mint gondolnád.

A buszos utazások a karácsonyi időszakban a legnépszerűbbek, mivel a különböző utazási irodák adventkor számtalan buszos utazással kecsegtetnek minket, melyek közül a legnépszerűbbek a Bécsbe tartó járatok. Az ilyen utaknál általában fakultatív programokon is részt vehetsz (például megnézheted az osztrák Madame Tussauds-t vagy megcsodálhatod a schönbrunni kastélyt), de ha ahhoz tartja kedved, egész nap kóborolhatsz az adventi vásárokon és a Maria Hilfe Strasse sétálóutcán. Persze adventtől függetlenül is érdemes felkeresni az egyik legnépszerűbb (és legközelebbi) buszos úti célt, Ausztriát: télen leginkább buszos sítúrákra fizethetsz be, de a buszos utazási irodák akkor is készülnek különjáratokkal, ha világsztárok lépnek fel az osztrák fővárosban.

Ha ennél távolabbra is hajlandó vagy busszal utazni, akár Londonig is vihet az utad, de a Dolce Travel utazási irodával egészen Rómáig, Nápolyig, Amszterdamig, Párizsig vagy akár az albániai Durresig is eljuthatsz.

Luxusutazás buszon

Hazánkban talán a legnépszerűbb buszos társaság a RegioJet, amellyel Budapestről Prágába mindössze 6000 forintért juthatunk el, 7 óra alatt. A buszon minden megálló után egy pohár teával vagy kávéval kedveskednek az utasoknak. Az ülések fejtámlái mini képernyőkkel vannak ellátva, így több nyelven nézhetünk filmet, hallgathatunk zenét vagy akár internetezhetünk is. Ha az éjszakai járatot választjuk, este felszállunk Kelenföldön, reggelre már a prágai buszpályaudvaron ébredhetünk. Egyedül az árnyékolhatja be az élményt, hogy bár a székek elég tágasak, a mosdóba csak oldalazva lehet bejutni, a meglehetősen szűk hely miatt.

Irány Lengyelország!

Szintén Kelenföldről indulnak a PolskiBus járatai, amivel rendkívül olcsón, már párezer forintért eljuthatunk Krakkóba. Egyetlen hátránya, hogy csak zlotyban lehet fizetni. A PolskiBus weboldalánál sokkal fel hasz ná lóbarátabb a Flixbus, hiszen magyar nyelvű (nem lengyel, mint az előbbi), és ha végigböngésszük, egész biztosan jegyet is váltunk az egyik járatukra. 22 országban 1200 célállomásuk van, a buszok modernek, légkondicionáltak, és nem utolsó szempont, hogy indulás előtt még 15 perccel is lemondhatjuk az utazásunkat. Egynapos utakat is választhatunk, ezek általában városnézésre szólnak, de kastélyokat is járhatunk, túrázhatunk barlangokban vagy a hegyekben, de akár síelni is elindulhatunk egy napra.

Buszos utazás külföldön

Ha már külföldön vagyunk, érdemes igénybe venni a helyi egynapos buszos utazásokat. Így juthatunk el legegyszerűbben a legfőbb látnivalókhoz, idegenvezetői kísérettel. Az ilyen jellegű szolgáltatásokat kiemelten ajánlott igénybe venni Tunéziában, Egyiptomban. A szállodák többségében ezekről teljes körű tájékoztatást tudnak adni és általában foglalásra is van lehetőség.

Buszos illemtan

A kellemetlenségek nélküli utazáshoz érdemes betartanunk néhány szabályt. Ha a pihenő után nem szállt vissza a mellettünk ülő, szóljunk a sofőrnek, hiába élveznénk szívesen az ingyen duplaülést. A fülhallgatónkból ne üvöltsön a zene, és ne a buszon akarjunk az új parfümünkkel vagy dezodorunkkal csábítani. A kolbászos, a tonhalas vagy a hagymával feltuningolt szendvicsünket se a buszon fogyasszuk el.

Mit pakolj be?

A kézitáskánkba pakoljunk mindent, ami útközben elengedhetetlenül szükséges lehet: pénzt, iratokat, enni- és innivalót, gyógyszereket (fejfájás- és hányingercsillapítót), meleg ruházatot, arra az esetre, ha klímás lenne a busz és fáznál.

Szerző: Janurik Tímea