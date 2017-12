A The Offspring 10 év után újra fellép Budapesten

Az újvonalas punk rock egyik legmasszívabb bástyája, a The Offspring 2018-ban, közel 10 évvel az előző budapesti koncertjük után ismét elhozza a fővárosba a stílus elvitathatatlan lendületét, ráadásul a koncertre nem egyedül érkeznek, ugyanis az Anti-Flag és a hazai Run Over Dogs már biztosan a társuk lesz június 12-én a Tüskecsarnokban!

Szinte hihetetlen, de már több mint 30 éve van pályán Dexter Holland és csapata, miközben olyan albumokat tettek le az asztalra, mint az azóta már punk rock alapműnek számító Smash, vagy a világsikert hozó Americana. Zenéjüknek köszönhetően megannyi rajongóra és akkor még kezdő, de ma már befutott csapatra – mint például a Simple Plan – voltak hatással, a 2017 júniusában szintén Magyarországon járt Green Day-jel együtt a modern amerikai punk rock arculatának egyik elvitathatatlan kialakítói lettek.

Természetesen ez a zene igazán élőben működik, és csapat eddig megjelent kilenc albuma és számtalan klasszikussá érett punk rock himnusza szavatolja, hogy a 2018-as budapesti koncert egy igazi slágergyűjtemény lesz, ugyanakkor a már javában készülő 10. albumból is biztosan kapunk egy jó adag ízelítőt.

Semmiképp sem mehetünk el szó nélkül a vendégzenekarok mellett sem, ugyanis a társadalomkritikával sem spóroló, a hazai közönség berkeiben is komoly népszerűségnek örvendő Anti-Flag és a hazai stoner vonal egyik legjelesebb képviselője, a Run Over Dogs is a The Offspring vendégei lesznek, így egy igazi, lendületes rock bulit kerekítve ebből a június 12-i estéből!