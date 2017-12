A megújult Halkakas halbisztró még több halas finomsággal vár

A Halkakas halbisztró 5 évvel ezelőtt nyílt meg Budapest belvárosában, Magyarország első, kizárólag magyar halakat alapanyagul használó étterme. A bisztró legfontosabb célja az volt, hogy a magyar tenyészetekből vásárolt hazai halakat minél szélesebb körben és minél sokoldalúbban mutassák be a fogyasztóknak.

Miután a Halkakas kinőtte korábbi helyét, eljött az ideje, hogy elköltözzenek. Maguk mögött hagyva a látványkonyhával és a kicsi üzlettel járó kellemetlenségeket, egy igazán izgalmas időszak vette kezdetét november elején, a felújítás! Az új Halkakas most szombaton, a Dohány utca 36. szám alatt nyílt meg.

A hely megújult, a cél azonban a régi: megmutatni, hogy a hazai halakat is lehet izgalmasan és sokoldalúan elkészíteni. Az új üzletben egy modernebb konyhának hála még bátrabban kísérletezhetnek, érdemes megkóstolni a Halkakas hallevest, ami egy saját fejlesztésű ínyencség, vagy a Ponty tempurát ázsiai üvegtészta salátával, de a Halburger is tökéletes választás, ha valami egyszerűre vágyunk! Havonta változó séfajánlatukkal a szezonális alapanyagokat is szélesebb körben tudjuk felhasználni és természetesen napi menüket is kínálnak a környéken dolgozók részére.

Az étterem beszállítói körének kialakításában határozott szempont volt tehát a hazai termelők, gyártók előtérbe helyezése. A hazai tenyészetekből származó halak mellett kizárólag magyar szörpökkel, kis pincészetek boraival, kézműves sörökkel (Horizont sörfőzde) és pálinkákkal foglalkoznak.

!