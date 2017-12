Lassan már két hónapja robbant ki Amerikában a szexuális zaklatásos botrány, és a me too hashtaget is rengetegszer láthattuk már a Facebookon, még mindig tud tovább gyűrűzni a téma. Létrehozták a Rotten Apples nevű honlapot, melyen azt tudhatod meg az egyes filmekről, hogy fűződik-e hozzájuk szexuális zaklatásos eset.

Eddig csak a Rotten Tomatoes honlapról hallottunk, ahol bárki kifejthette a véleményét és pontozhatta a filmeket. Ettől a website-tól megihletődve jött létre a Rotten Apples, melynek lényege, hogy megtudhassunk, hogy az általunk kiválasztott film szereplőit és készítőit megvádolták-e már szexuális zaklatással.

Ha például bepötyögjük a honlapra a House of Cards szavakat, egyből kidobja Kevin Spacey nevét, aki a sorozat “rotten apple-je”.

Kattints ide, hogy te is ki tudd próbálni az oldalt.