3 ok, amiért nem érdemes lemaradnod Dua Lipa zenéjéről

Az énekesnő első albuma csak idén nyáron jelent meg, mára szinte mégis mindenki ismeri a nevét és lehetetlen elképzelni a dalai nélkül egy hétvégi bulit.

Az egzotikus, koszovói származású énekesnő 2015-ben robbant be a köztudatba „Be The One” című számával, és azóta is folyamatosan gondoskodik arról, hogy legyen mire táncolni a bulikon. Dua 2017. június 2-án adja ki debütáló albumát. A Dua Lipa névre hallgató lemez 10 számot tartalmaz, amelyek közül már ismerősen cseng az említett „Be The One”, a „Hotter Than Hell” és a „Blow Your Mind (Mwah)”.

A lemezen olyan kopordukciók is megtalálhatóak, mint a Miguellel közös „Lost in Your Light” és a Coldplay Chris Martinjával előadott, „Homesick” címre hallgató duett is.

Íme, a mi 3 kedvenc számunk az énekesnőtől:

Dua Lipa – New Rules

Blow Your Mind

Hotter Than Hell

Vásárold meg az énekesnő CD-jét akciósan a MAGNEOTON-nál!