Ünnepi ajándékcsomag a kütyük szerelmeseinek

Vizsgák, év végi vagy éppen évnyitó nagy bulik, egyszóval elindultak a téli vizsgaidőszak pörgős mindennapjai. Ennek a zsúfolt, eklektikus időszaknak a megéléséhez választottunk ki számotokra öt vadi új ketyerét.

R2-D2 már a spájzban van

Ha mindig is szerettél volna egy saját robotot a Star Wars világából, a Sphero apró kis szerkezeténél keresve sem találhatsz jobbat. A miniatűr Artoo pont olyan, akár az eredeti. Mozgását és tulajdonságait a hozzá tartozó mobil applikációval tudjuk szabályozni. A robot kezelőszoftvere természetesen elérhető Android- és iOS-rendszerekre is. A távirányítás mellett, még lehetőségünk nyílik felfedezni a messzi galaxist R2-D2 holografikus szimulációja segítségével, sőt akár le is huppanhatunk megnézni egy Csillagok háborúja-epizódot, melyre élőben reagál majd újdonsült társunk. A galaktikus segéd akár 60 percet is képes egyetlen töltéssel üzemelni.

Felülkerekedve a felületességen

A Microsoft Surface Book 2 egy rendkívül okos eszköz, négyféle felhasználási módja közül pedig mindenki megtalálhatja a maga kedvencét. A klasszikus laptopként történő használat mellett tabletként, multimédiás alkotóasztalként és kényelmes, filmezésre alkalmas dokkolt kijelzőként is funkcionál. Ami a belső tartalmat illeti, ott sem lehet okunk panaszra, hiszen konstrukciótól függően, olyan komoly hardver kiépítettségről beszélünk, mint a legerősebb modell i7-es processzora és 16 GB RAM-ja vagy NVDIA GTX 1060-as videokártyája. Mindezek mellett kapunk még egy tűéles kijelzőt és egy akár 17 óra üzemidőt biztosító akkumulátort.

Villanyozd fel a partit!

Szeretnéd feldobni a szobádat valami igazán különlegessel? A Nanoleaf moduláris lámpáinak segítségével pillanatok alatt egyedivé tudod varázsolni bármelyik helyiséget vagy a házibulid. A háromszög alakú paneleket kedved szerint illesztheted össze, és egy app segítségével a legapróbb részleteket is testre szabhatod. Beállíthatunk különféle sémákat, színeket, villanásokat és ezeket mind időszakokra is oszthatjuk. A különféle „okosotthont” irányító készülékek mellett hangvezérlés útján akár a Siri is képes váltani a különböző beállítások között. Ha pedig a világítótesthez beszerzünk egy rhythm modult is, pillanatok alatt reszponzívvá válik az eszközünk a legkülönfélébb zenék ritmusaira is.

Emlékképeink őre

A Nixplay Seed digitális fotókeret egészen egyszerűvé és élvezetessé teszi élményeink felidézését. A wifi alapon működő eszköz képes az összes nagy közösségi platformmal összekapcsolódni, éppen ezért olyan könnyű minden képünket egyszerre, egy csokorba gyűjtve látni az IPSkijelzőn. A kerethez tartozó appon belül számos beállítás közül választhatunk, az áttűnéseket, a feliratokat vagy éppen az idő megjelenítését illetően. Az eszköz kábele egyben a megjelenítő támasztékául is szolgál, így biztosítva az energiaellátást és a kompakt dizájnt. A termék többféle vidám színben is kapható, így kiváló választás lehet a bárkinek az ünnepek környékén.

Mi forrón szeretjük a kávét

Nincs is rosszabb, mint egy rettenetesen hideg téli napon a bögrében felejtett kihűlt kávé. Ennek kivédésre kínálunk most megoldást. A Cosori kávésbögre-melegítő a megfelelő mód és érték kiválasztásával 25-90°C fok között képes tartani kedvenc italunkat. Azon sem kell aggódnunk, ha esetleg kilöttyenne a fekete, hiszen a termék felülete cseppálló. Az eszköz rozsdamentes acélból készült, így ellenálló és kellően stabil. Az melegítő megjegyzi a legutóbbi beállításunkat, így ha egy adott hőfokon szeretjük fogyasztani a szokásos koffeinlöketünket, elég egyszer betáplálni a kívánt értéket.

Szerző: Sipos Bence