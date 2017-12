18 hétvégi program, amiről nem akarsz lemaradni

Szerencsére ismét karnyújtásnyi távolságra került a hétvége, úgyhogy nincs mese, itt az ideje elkezdeni a ráhangolódást a boldog munkanélküli napokra. 18 remek programot gyűjtöttünk össze, melyek garantálják, hogy ezen a hétvégén sem fogsz unatkozni. Mutatjuk, hol érdemes töltened a hétvégét.

Csütörtök – december 7.

Korizás a város felett ünnepi ételekkel, italokkal, kilátással! – Hotel President – egész télen

A Hotel President tetején, Budapestlegmagasabb tetőteraszán megnyitja kapuit a város legmenőbb téli programja. Korcsolyázás a város tetején, 360 fokos panorámával, forró italokkal, gőzgombóccal, karácsonyi hangulattal, adventi kisházzal és egyéb ünnepi finomságokkal várnak.

A koripálya december 1-től, hétfőtől péntekig 16-20h között, szombaton és vasárnap 14-20h között tart nyitva, egészen február 28-ig.

Pizza Napoletana weekend with vegażżi – Anker’t – szombatig

Nápolyi stílusú tésztánk olasz lisztből, tengeri sóval és minimális élesztővel, legalább 48 órás kelesztési idővel kel életre. A kézzel nyújtott tészta fatüzelésű kemencében sül meg, közel 500°C-on, 60-90 másodperc alatt, ami egy egyedi és más pizzára nem jellemző könnyű, ropogós tésztát eredményez. Ez az alapja és lelke valamennyi pizzánknak. Mert ez nem csak egy pizza, ez Nápolyi Pizza a vegażżi-tól.

Pub Quiz @Anker’t by ESN IBS – Anker’t – 20:00

Nevezz a csapatoddal és mulassátok végig az Anker’t-ben az éjszakát, miközben számot adhattok arról is, mennyire vagytok képben, ha pedig még a pia sem tudott kiütni, akár még elsők is lehettek a quizben.

Blogger Box – Jótékonysági Blogger Találkozó – Sophie Brasserie – 18:00

A Sophie Brasserie néhány blogger barátjával karöltve készítenek egy ajándékokkal zsúfolt dobozt, amely méltó helyet foglal majd el a szerencsésebbek karácsonyfája alatt. A bloggerek által összeállított karácsonyi dobozokat az est során tombolán nyerheted meg, melyet a helyszínen tudtok megvásárolni. A tombolajegyek – 500 Ft – árából befolyt összeg áfával csökkentett értékét az Anyaoltalmazó Alapítványnak ajánlják.

NőComment! – MomKult – 19:30

A NőComment! egy rendhagyó talkshow-sorozat, a legnagyobb hazai sztárok részvételével, amely túlmutat a hagyományos női témákon. Kibeszélik, átbeszélik, megbeszélik. Mindent, mindenkit olykor egymást sem kímélve. Pont úgy, ahogyan azt bármelyikünk tenné a saját baráti körében. Kötetlenül, tabuk nélkül.

Péntek – december 8.

Élet.történetek.hu – A színházi sorozat – Mozsár Műhely – 19:30

2017. őszén az Orlai Produkció egyedülálló színházi sorozatot indított a Mozsár Műhelyben igazi emberi sorsokat, történeteket bemutatva a színpadon. Lengyel Nagy Anna szerző történeteit színpadra adaptálva, Pelsőczy Réka művészeti vezetésével, minden egyes részt más rendező fogalmaz meg és mutat be a nézőknek.

International Love Affair – Fogas – 22:00

Hedonista zenetörténet óráinkon gond nélkül összerántunk több száz önfeledten riszáló embert a világ minden tájáról. Nálunk jól megfér egymás mellett a detroiti garázsrock, a Motown souljával, a ’70-es évek brit punkja a korszak New York-i diszkójával, a blues a glamrockkal, hogy aztán ezredforduló alternatív popzenéjével adjuk meg a végső lökést.

Artxmas, Kultxmas, Slowxmas: töltődj fel nálunk a karácsonyra! – Bartók Béla Boulevard -8:00

Kerüld el az ilyenkor jellemző nagy tömeget! Sétálj csak úgy a karácsonyi ruhába öltözött utcáinkban! Nézz be a galériákba, ahol akár különleges design vásárokba is csöppenhetsz! Ülj be egy forró téli finomságra bármelyik kávézóba! Merülj el a pillanatban, a karácsonyi hangulatban! Éld át, milyen az igazi #slowlife! Adj magadnak az őrült év végi hajtásból egy kis énidőt a Falk utcában, a Bartókon vagy épp a Rádayban!

Winter Office – 0,75 bistro – 9:30

Egyre biztosabbak vagyunk benne, hogy véget ért a nyár, de ez nem jelenti azt, hogy ne tölthetnénk megint együtt egy napot egy kellően fedett és forralt bor ügyében is kellően felkészült helyen. Ha van kedved, ezúttal a 0,75 bistro & barban dolgozunk és dumálunk.

Budapest Karácsonyi Vásár – Vörösmarty tér – december 31-ig

Ugye idén sem akarsz lemaradni a város leghangulatosabb karácsonyi vásáráról? Sétálj végig a karácsonyi hangulatban fürdő Vörösmarty téren, ahol rengeteg csodaszép kézműves terméket, lakásdekorációt vásárolhatsz, na meg persze a szívet és lelket melengető forralt borról vagy forró csokiról sem kell lemondanod.

Jim Morrison emlékest: Doors Emlékzenekar – Under Budapest – 20:00

Az októberi fantasztikusan sikerült koncert után itt az újabb dátum, ráadásul Jim Morrison születésnapján (1943. december 8.) készül egy különleges koncerttel a Doors Emlékzenekar, ahol bebizonyosodik, hogy a jó zene sosem megy ki a divatból.

Szombat – december 9.

Harcosok klubja – Bem Mozi – 20:00

A történetet egy jól szituált, de cinikus és kiábrándult fiatalember meséli el. Nevét nem tudjuk, néha Jacknek (Edward Norton) hívja magát. Önismereti terápiás csoportokba jár, mégsem kerül közelebb valódi énjéhez és embertársaihoz. Véletlenül összeismerkedik Tylerrel (Brad Pitt), akiben felfedezi hiányzó tulajdonságait. Tyler egy különös, titkos társaság megalapításával próbál megszállottan úrrá lenni a világ káoszán.

Bónusz Electronic Music Festival 2017 – Hungexpo – 19:00

December 9-én rendezik meg a Bónusz Electronic Music Festival, ahol négy arénában a legőrültebb, legbulisabb zenéket fogja lejátszani a válogatott DJ-gárda, hogy visszaköszönjön egy éjszaka erejére a nyári fesztiválszezon felejthetetlen feelingje.

Karácsonyi lakásvásár – Telep – 12:00

Hamarosan beköszönt a tél, de szerencsére már csak párat kell aludni, hogy beszerezd a város legmenőbb stílusú kofáitól a puha és meleg sapkákat, sálakat, kabátokat. De akkor is neked való az esemény, ha túladnál a felesleges ruháidon.

Black Party – Mom Leroy 20:00

A belépés ingyenes – persze csak akkor, ha tetőtől talpig feketében vagy! Hogy milyen kajákra számíthatsz? Például kocsonya sertés csülökkel és omaha marha szeggyel, faszénen sült hátszín gesztenyével, sütőtökkel és black spaghetti is a Mom Leroy menüjén lesz. Máris összefutott a nyál a szádban, ugye?

Hasselhoff brings Summer to Vittula // chapter 2 – Klub Vittula – 21:00

Fájó nosztalgiával gondolsz vissza arra,amikor még minden apró mozdulattól diónyi izzadtságcseppek szántották végig a combod? Már el is felejtetted milyen volt tenyérnyi darabokban leszedni megégett bőröd elhalt darabjait forrón lüktető testedről? Nincs pénzed a Kanári-szigetekre menni decemberben? A Vittulában a legperzselőbb nyári slágerekkel, nyári koktélakciókkal és gagyi popslágerekkel várnak. Hát lehet erre nemet mondani?

Vasárnap – december 10.

Az én Szabó Magdám / Évadzáró centenáriumi rendezvény – Muzikum Klub – 18:00

2017 Szabó Magda születésének 100. évfordulója. Az írónő munkássága előtt rengetek irodalmi programmal tisztelegtek. Év végi, utolsó nagy rendezvény gondolata abból adódik, mi mennyi mindent kaptak az programsorozat szervezői a közönségtől. Ezért eljött az te időd is, hogy elmond, neked milyen Szabó Magda-élményed van.

Gerlóczy Márton: A csemegepultos naplója – Jurányi Produkciós Közösségi Inkubátorház – 19:00

Göttinger Pál rendező így vélekedik a darabról és a főszereplőről:

“Nehéz csinálni, ugyanakkor rendkívül izgalmas olyan színészt nézni, akinek minden másodperce közlés. Nincs partnere, ezért az egész közönség az ő játékára tapad rá. Ötvös András maximálisan ilyen. Rendkívül gátlástalan színész, az ellenkezőnek a fordítottját is eljátssza. Ha kell, esik, bukik. Minden próbára negyven új ötlettel érkezik.”

