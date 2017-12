Hogyan maradjunk normálisak a karácsonyi őrületben?

Pár évvel ezelőtt egy kedves barátomtól kaptam egy könyvet, talán épp karácsonyra. A címe: Hogyan maradjunk normálisak? Jó kérdés. Pláne egy olyan hónapban, mint az év utolsója, a december, amikor minden egyszerre omlik ránk. Ajándékvásárlás, céges karácsonyok, év végi hajtás, téli fáradtság, és a többi.

Nem volt ez mindig így.

Ez szimplán egy újkori civilizációs betegség, amikor nem látunk túl a fogyasztói világ által generált őrületen.

Talán semmi nem szemlélteti jobban a helyzet kicsúcsosodását, mint az év karácsonyi őrülete, a fejre fordított karácsonyfa:

Szóval, amikor már a karácsonyfa is fejre áll, akkor ne csodálkozzunk azon, hogy mi magunk is fejre fordítva, fizikailag és lelkileg is meggyötörtnek érezzük magunkat a közeledő szeretet ünnepén. De itt a segítség!

Most néhány olyan pontot szedtünk össze, melyet, ha tudatosítunk magunkban, akkor egyrészt sokkal kellemesebben, másrészt sokkal hasznosabban telhet el a következő pár hét és nem hullafáradtan esünk a TV elé, hanem boldogan töltjük együtt az időt a családdal, barátokkal, mielőtt kifut a 2017-es év utolsó pár napja.

Nem az ajándék fontos, hanem a gesztus. Kár méregdrága holmikat vásárolni, csinálhatsz sajátot is. Ne halj bele az ajándékvásárlásba! Készíts listát! Ilyenkor még feledékenyebbek vagyunk, amiből akár nagy baj is lehet. Ne a tömeggel vásárolj! Inkább vegyél ki szabadnapot és intézz el mindent gyorsan, nyugalomban. Ne hagyd az utolsó pillanatra! Te már otthon sütkérezz, amikor más még vásárol. Néha állj is meg egy kicsit! Vásárlás közben igyál egy teát vagy forralt bort, még mielőtt kifulladnál. Adakozz is! A karácsony másoknak sokkal nehezebb és már apró dolgokkal sokkal szebbé teheted számukra. A FUNZINE karácsonyi adománygyűjtéséhez ITT tudsz csatlakozni. Maradj önmagad!

Ne feledd, a karácsony a boldogan együtt töltött időről szól, minden más csak hab a tortán.