Jégbe zárt csoda – Elképesztően gyönyörű képeken a Bajkál-tó

Ha már tél van, ezeket a képeket látnunk kell az oroszországi Bajkál-tóról.

Ázsia legnagyobb édesvizű tavaként tartja számon a világ az Oroszországban található Bajkál-tavat. A Dél-Szibériában lévő Bajkál egyben a Föld legmélyebb tava is, a maga 1642 méteres mélységével. Ez persze a legmélyebb pont, de azért az átlagos mélysége sem semmi: ez majdnem 800 méter. A tó további paramétereit tekintve 636 km hosszú és 25-79 km széles, ami azt eredményezi, hogy bő 30 ezer négyzetkilométer a felszíni kiterjedése, ami Magyarország 1/3-a.

Miután jól szemléltettük, hogy mekkora tóról is beszélünk, jöhet a kevésbé tudományos és ismeretterjesztő rész. Mivel imádunk különleges tájakról készült csodás képeket nézegetni, a Bajkál-tóról készülteket is muszáj megosztanunk. Egy orosz fotós, Kristina Makeeva gyönyörű képekben örökítette meg a tavat, ahogy a szibériai tél jégbe zárja a hatalmas víztömeget.

Egészen mesebeli a látvány, mert még a tóban lévő buborékok is belefagytak a jégbe, ami még a fotókon is jól látható és különleges látványt nyújt. A pazar környezetről, és a naplementéről nem is beszélve. Reméljük, a Balaton is befagy idén, legalább egy jégkorizás erejéig, addig is, gyönyörködjünk a Bajkál tavon készült fotókon.