Újdonságok Budapesten: 8 hely, amit ki kell próbálnod decemberben

Kíváncsi vagy a legújabb éttermekre Budapesten? Íme, összeállításunk 8 olyan fővárosi vendéglátóhelyről, amit megéri lecsekkolni decemberben.

Az újonnan nyílt MiniZso Buda egyik legmegbízhatóbb reggelizős helyének, a KicsiZsonak testvére. A Várnegyed lábánál elhelyezkedő vendéglátóhely egyszerű finomságokat kínál: Horváth Zsolt második vállalkozása remek szendvicsekkel, tortákkal és levesekkel vár. Karamellel és fügével töltött focacciától kezdve a sütőtökös-csokis pitéig megannyi nyalánkságot kóstolhatunk az aprócska helyen, melynek méretéből fakadó hiányosságait a kreativitás és a vendégszeretet palástolja. Térj be reggel fél 8 és délután 4 között a Hattyú utcába!

1015 Budapest, Hattyú utca 7.

Európa legnagyobb zsinagógájával pont szemben fekszik az újonc Bakelit Café. A belvárosi kávézó nem árul zsákbamacskát: már a bejáratot is temérdek bakelitlemez díszíti, egyértelművé téve a hely zeneközpontúságát. Billiárd, csocsó, jó zene és hamisítatlan magyar retro életérzés vár a Dohány utcai vendéglátóhelyen, amelyet a hét bármely napján felkereshettek barátaiddal. Kóstoljátok végig koktél-, rövidital- és borkínálatukat, hogy biztosan jól teljen az este!

1074 Budapest, Dohány utca 3.

Az a szomorú igazság, hogy nincs elég autentikus thai étterem Budapesten. A Sawasdee (nevét az egyik legelterjedtebb thai szó után kapta, mely üdvözlésként és elköszönésként is használatos) mögött álló csapat egy kis egyensúlyt hoz a főváros gasztronómiai színterébe. A thai konyha legnépszerűbb ételeit – mint például a tenger gyümölcsei, a fűszeres curry, a phad thai vagy a különféle levesek – felsorakoztató menüsor minden fogása épp annyira finom, mint amennyire gusztusos. Hétköznaponként jól lakhatsz kétfogásos menüjükkel 2,500 forintért, amelyhez üdítő is jár.

1052 Budapest, Semmelweis utca 2.

Budapest egyik Párizs-hangulatú utcájában fekszik a Café Brunch, amely frissen készült pékárut, szendvicseket, tejtermékeket, tojásos reggeli ételeket, friss narancslevet, smoothiekat és finom kávékat kínál az Operaház szomszédságában. Ebédre, illetve vacsorára a Café Brunch séfje készít bisztrójellegű fogásokat, melyeket a magyar és a nemzetközi konyhák egyaránt inspiráltak. Az ízletes ételek mellé széles borválasztékból és magyar kézműves sörök közül válogathatunk. Akár a hagyományos csirkepaprikás mellett döntesz, akár a különlegesebb gombás rizottót kóstolod meg grillezett sügérrel, nem fogsz csalódni!

1065 Budapest, Hajós utca 26.

A zsidónegyed határában van egy hely, ahol a tradicionális ételekhez modern elkészítési mód társul. Egy olyan étterem, ahol mindegy mit választasz, nem lőhetsz mellé: a Kitchen of Health bisztróban nincs helye búzának, tejtermékeknek, cukornak, kukoricának, szójának vagy egyéb adalékanyagoknak. Ez persze nem jelenti, hogy ételeik ne lennének ízletesek. Az édesburgonya krémlevestől a csokoládés avokádókrémen és a dupla húsos marhaburgeren át a csirkecomb steakig, minden fogás izgalmas ízvilágot tár elénk.

1072 Budapest, Dob utca 2.

A Kitchen of Health közvetlen szomszédságában kínál kevésbé egészségtudatos kulináris élményt a FIRST Craft Beer & BBQ. A vendéglátóhely számos hazai kézműves sörrel büszkélkedik, amit nemzetközi sörfajták egészítenek ki – az isteni nedű összesen 19 különféle sörcsapból folyik. Mindemellett, olyan szaftos BBQ ételek szülőhelye a FIRST, mint az Angus Burger vagy a mustáros mangalica tarja sajtos-tejfeles lángossal és kovászos uborkával. Nem csak sörimádóknak!

1074 Budapest, Dob utca 3.

A szintén a budapesti zsidónegyedet erősítő Kuzin Bar semmit nem bíz a véletlenre: a Dohány utcai bárban három cseh Budweiser és hét magyar kézműves sör folyik a csapokból, amit még több sörmárka egészít ki üvegekben. Ugyanakkor minőségi street food kínálatuk isteni burgerekkel, pizzákkal és tortillákkal kecsegtet. Foglald le a különtermet egy zártkörű összejövetelhez, vagy csak vedd fel a belvárosi ritmust a Kuzin Barban a hét minden napján.

1074 Budapest, Dohány utca 7.

Az egykori Bordó Bisztró helyén megnyílt Itterem nem sok mindenben hajaz elődjére: megújult csapatával (melynek feje Jáki Tamás séf) és enteriőrjével, illetve újragondolt koncepciójával a saját útját járja. Míg a menüsor egyik fele főként tradicionális ételeket sorakoztat fel a turisták és a kevésbé ínyencek igényeinek kielégítésének céljából, minden hónapban megújuló kínálatuk egy-egy hozzávaló köré épül fel. Az árak más belvárosi bisztrókhoz viszonyítva reálisak: a kétfogásos menüért például 1390 forintot kérnek el. Mindemellett, vegán és gluténmentes ételeket is kóstolhatunk az Itteremben.

1065 Budapest, Nagymező utca 3.