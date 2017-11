Ismerd meg a város egyik legrégebbi szállodájának történetét! – A Corinthia Hotel

Az Erzsébet körúton lévő Corinthia Hotel Budapest egyik legszebb és legrégebbi szállodája. A 19. század végén elkészült épület, bár sok megpróbáltatáson ment keresztül az évtizedek alatt, már a kezdetektől fogva hotelként működött.

A kezdetek – Grand Hotel Royal

1896-ban a millennium tiszteletére, Ray Dezső tervei alapján épült Grand Hotel Royal április 30-án nyitotta meg kapuit az Ezredévi Kiállítás látogatói számára, az ekkortájt megszülető Nagykörúton. A francia reneszánsz stílusra hajazó épület hármas tagolású, két belső átriumot rejt magában, mely pálmakertnek és a hotel éttermének is helyet adott már. Gazdag történelme során számos megpróbáltatáson ment keresztül, hiszen német csapatok főhadiszállásaként is működött, de a szovjet katonák célkeresztjében is volt, központi, körúti fekvése miatt.

Az 1956-os forradalomban először a magyar felkelők majd a szovjet katonák állították itt fel a bázisukat. A küzdelmekben jelentős károkat szenvedett az épület, csak több évvel később vált használhatóvá az épület.

A szállodában vetítettek elsőként a Lumiére fivérek a magyar nagyközönség számára mozgóképet, de az első magyar repülőgépet is itt állították ki. 1915-től a bálterem moziként működött, először Apolló, majd Vörös Csillag néven. A filmiparral a kezdetektől szoros kapcsolatot ápol a szálloda. 2014-ben például Wes Anderson Grand Budapest Hotel című filmje kapcsán hallhatott róla a világ, hiszen a filmbéli szállodát, noha nem itt forgatták a művet, a Corinthia Hotel Budapestről mintázták, ezen felül a film magyar premier előtti bemutatásának jogát is elnyerték.

A legendás épület a máltai székhelyű Corinthia láncnak köszönheti újjászületését, miután 2003-ban az új tulajdonos helyreállította, hogy ismét eredeti pompájában fogadhassa az ideérkezőket. A Corinthia csoport immáron 9 szállodát üzemeltet a világ 9 országában: Csehországban, az Egyesült Királyságban, Líbiában, Magyarországon, Máltán, Oroszországban, Portugáliában, Szudánban és Tunéziában.

A máltai származású Corinthia csoportot alapító Pisani család mindegyik szállodájuk átalakításánál és felújításánál komoly hangsúlyt fektetett a kulturális hagyományok megőrzésére, és a helyi építészeti stílusok megtartására. Ezt a budapesti impozáns szálloda esetében is maximálisan betartották. A több mint 30 rendezvényteremmel rendelkező szálloda Nagy Bálterme Budapesten egyedülállónak mondható. Az először 1886-ban megnyitott Royal Spa 2006 júniusában került felújításra, és várja azóta látogatóit a legmodernebb spa szolgáltatásokkal és kezelésekkel. Az elegáns fürdőt Zsolnay csempeburkolat és Róth Miksa-féle üvegmennyezet díszíti.

Szobatípusok:

A Corinthia Hotel Budapest háromféle szobatípust, négyféle apartmant és négyféle lakosztályt különböztet meg, ahogy azt a hivatalos honlapjukon is közzéteszik.

Superior, egy King-size méretű ággyal vagy két double-size méretű ággyal, a szoba alapterülete 28 m 2

Deluxe King, egy King-size méretű ággyal, a szoba alapterülete 34 m 2

Executive King, egy King-size méretű ággyal, Executive Lounge szolgáltatással, a szoba alapterülete 34 m2

Apartmanok:

Superior, 60 m 2

Grand, 80 m 2

Deluxe, 80 m 2

Royal, 130 m2

Lakosztályok: