Filmet készítettek Avicii életéről

A világszerte ismert és rajongott DJ, Avicii vad élete dokumentumfilmben került összefoglalásra.

Avicii alig 18 évesen kezdte, majd 27 évesen már visszavonulót is fújt, legalábbis egy időre, ugyanis manapság újra aktív alkotóelméje a zeneiparnak. A svéd DJ/producer számtalan világslágert adott a tánczene világának, amiért milliók hálásak neki és csapatának.

A fiatal sztár 2013-ban tört igazán karrierje csúcsára, aminek aktív 2011-2016 között zajló szakaszában megjelentetett két albumot, 3 EP-t és világszerte letolt 220 DJ-szettet – írta a mixmag.

A hedonista életmód árnyoldala is megmutatkozott a 2013-as ausztrál turné során, amikor Avicii kórházba is került és végül egy kisebb műtéti beavatkozáson is keresztülesett. Akkor még tovább folytatta, de 2016 márciusában bejelentette, hogy visszavonul. A fél világ felhördült a hír hallatán, de Avicii mint mindig, most is megállíthatatlan volt. 2016. augusztus 26-án az ibizai Ushuaia több ezres tömege előtt adta utolsó koncertjét, de ma már tudjuk, hogy 2017-ben új szerzeményekkel is előállt, úgyhogy biztos lesz itt még élő koncert is!

Minden esetre Levan Tsikurishvili operatőr 4 éven keresztül követte Avicii fellépéseit és a háttérben zajló pillanatokat, aki ezt követően egy teljes Avicii: True Stories dokumentumfilmbe rendezte össze a több évnyi vágatlan anyagot, ami a Netflix-nél jelent meg.

A Chris Martin, David Guetta, Nile Rodgers, és Wyclef Jean szereplésével is tarkított filmet október 26-án már bemutatták, melyet egy 30 perces koncertfilm is követ, nyilvánvalóan a legendás korszak záró bulijáról.

Sajnos azt nem sikerült megfejtenünk, hogy hol lehet a jövőben megnézni ezt a filmet, még a film oldalán sem találtunk pontos infókat, de hátha az interneten a közeljövőben fellelhetjük, vagy netán hazai moziban is megnézhetjük majd.

Addig itt az Avicii-t bemutató film előzetese: