Zárd a legjobb programokkal a novembert! – Itt a hétvégi programajánlónk

Elérkezett november utolsó hétvégéje is, jövő héten már itt az advent, elkezdődik a karácsonyi rohanás. Mielőtt rajtunk is úrrá lenne az ünnepi láz, búcsúzzunk el az ősztől a legjobb őszvégi programokkal. Ismét összegyűjtöttük a legizgalmasabb hétvégi eseményeket, melyek között ezúttal rengeteg kulturális csemegét is találsz.

Csütörtök – november 23.

A Kör – Igaz történetek tíz percben – Magvető Café – 19:30

Mindenkinek van olyan saját, igaz története, talán nem is egy, amelyik sorsfordító, vagy olyan rendkívüli, képtelen vagy mulatságos, hogy egyszer el kell mesélni. Úgy tűnik, egyre nagyobb szükségünk van arra, hogy visszatérjünk e műfaj közvetlen erejéhez. Eddig, többek közt olyanok meséltek A Körben, mint Závada Pál, Bíró Kriszta, Darvasi László, Sándor Erzsi, Szüts Miklós, Vojnich Erzsébet, Nyáry Krisztián. A szabályok egyszerűek: saját, igaz történeteket mondanak el, jegyzetek nélkül, tíz percben.

EMLÉK és MŰ | Toldi Fotógaléria, 1981 – Műcsarnok- január 10-ig

Az első Toldi Galéria 1975 áprilisában nyílt, és betiltásáig, 1976 októberéig üzemelt. A kor ama képző- és fotóművészeinek jelentett nem túl nagy, mégis fontos bemutatkozási helyet, akik egyáltalán nem, vagy csak nehézségek árán jutottak kiállítási lehetőséghez.

ONE DANCE – s02e11 | Carnaval do Brasil – Ötkert – 23:00

Őrült, zajos, vidám, tarka-barka forgatag: évente egyszer több százezren érkeznek Rio de Janeiro városába, mely a karnevál idejére a világ fővárosává változik. Lesz itt szamba táncosok, konfetti, a legdögösebb latin zenék és Ti! No meg egy pár üveg Ballantine’s Brasil whisky, amit szárított brazil lime héjon érleltek!

Elevated✗Telep: glxy / ao uzzi – Telep – 22:00

AO UZZI x glxy x TELEP x ELEVATED x lofi x trap x fincsicuccok x Kraken. Hogy mi lesz még? Sör, kutyuskák, hazataxizás, ha már nincs busz, de ahhoz előbb el kölcsön kérni pár eurót, vagyis forintot. Vagy inkább sétáljunk?

Péntek – november 24.

TEDxConversations: Globalizáció – Áldás vagy átok? – Cosmic Latte – 17:00

Az eseményen gondolataidat és saját élményeidet vitathatod meg. Közhelymentes, szubjektív, inspiráló beszélgetések akár ellentétes nézőpontot képviselő emberek között is. A beszélgetés házigazdája: Szabados Andrea vezetői coach, TEDxConversations nagykövet, a TEDxLibertyBridgeWomen társalapítója.

Nigel and Friends – MOM LEROY – 21:30

Nigel Statelyt talán nem is kell bemutatni, ő a 89.5 Music Fm és a deep house világának oszlopos tagja.

Házigazdaként önfeledt örömzenélésnek lesztek szem-és fültanúi, ugyanis Nigel barátait invitálja maga mellé a dj pultba.

Lotfi Begi, O’neal, Rony Breaker – BRKLYN – 22:00

Srááácok, végre vége a hétnek, laptop lecsuk, ingujj felhajt, ugorjatok be, már hattól el lehet kezdeni a fröccsözést! Éhes vagy? Ezért mondjuk, hogy gyere! A Krausz Gabi megint csavart valamit a bagel burgeren, és a Mac & Cheese is zseni! Hogy pólóban vagy? És kit érdekel? Mondom, gyere már! Itt ül egy csaj a szomszéd asztalnál a barátnőivel. Tuti maradnak bulizni is! Tudod – a bárból a bálba.

Szombat – november 25.

Irodalmi Brunch – Szöllősi Mátyással és Valuska Lászlóval – Hadik – 11:00

Harmadik alkalommal adták át a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat. Félmillió forintot, angol nyelvű próbafordítást, kiemelt média- és kereskedelmi támogatást kapott a győztes. Idén Szöllősi Mátyás Váltóáram című novelláskötete nyerte a díjat. Hogy miért pont ő, arról Valuska László, a Margó Irodalmi Fesztivál főszervezője és a zsűri egyik tagja mesél.

Pizza Napoletana a Trattoria – Pomo D’oro – 12:30

Egy igazi pizzaszakértő, a nápolyi pizza tudora, a Scuola di pizzaiolo alapítója, Fabio Cristiano veszi át az irányítást a kemence fölött egy teljes napra. Ez bizony azt jelenti, hogy ezen a szombaton igazi nápolyi pizzát kóstolhattok majd Pomo D’oroban.

Régiségek utcája – antikvitások a Lipótvárosban│művészeti séta – Resident Art Budapest – 10:30

Ellátogathatsz Budapest nevezetes műkereskedő-utcájába, ahol betérhetsz a város legpatinásabb galériáiba, kisebb antikvitásokat is célba vehetszk, majd art deco bútorokat és dísztárgyakat nézegethetsz.

Brandlabor – Personal Branding Workshop – Ferenc körút 39. – vasárnapig

A Brandlabor olyan személyes márkaépítő workshop, ahol

csoportos formában segítünk megtalálni minden résztvevőnek a saját valós tapasztalataira, készségeire, vágyaira alapozottan a számára legmefelelőbb utat a változtatáshoz.

A dolog – Bem Mozi – 21:00

Néhány norvég kutatóval való összeütközés után az amerikai Antarktisz-kutató állomás tagjai befogadnak egy szánhúzó kutyát. A befogadott eb azonban szörnyű átalakuláson megy keresztül, a testébe ugyanis idegen organizmus költözött. Felderítő csapat indul a szomszédos norvég telepre, ahol a romok és halottak mellett az amerikaiak egy jégből kiásott űrhajóroncsra bukkannak. Nyilvánvalóvá válik, hogy amikor a járművet felszínre hozták, az utasa elszabadult és bármilyen alakot képes felölteni. Miközben beköszönt a rideg sarki tél, rettegés költözik az amerikai bázisra.

Vasárnap – november 26.

Ég és Föld között – a Biblia a magyar képzőművészetben – Várkert Bazár – december 5-ig

A sorozat végső állomásához érkezett a Várkert Bazárba, Budapestre. Az Ég és Föld között – A Biblia a magyar képzőművészetben című tárlat jelentőségét mutatja, hogy tematikájában és szellemiségében összefoglalása és betetőzése a korábbi három, – Debrecenben, Győrben és Kolozsváron – megvalósult kiállításnak!

Vegan Sunday Market – Anker’t – 10:00

A programok előtt, után és között vásárolhatsz majd:sütéshez előkészített grillkolbászokat; organikus nyers vegán fermentált sajt különlegességeket; kávékülönlegességeket; sütiket; szendvicseket; süsd magad finomságokat; chili szószokat; kézműves vegán szappanokat, krémeket és tisztálkodószereket; aszalt gyümölcsös tömböket; magvas szeleteket; vegán bonbonokat; hambit; nyers süteményeket és szeleteket; finom szörpöket; smoothie-kat; sós előételeket; kenegetős és tunkolós finomságokat, természetesen mindent vegánul.

Caveman – Az ősember – Hatszín Teátrum – 19:00

Igazi stand-up-comedy színházi fűszerezéssel – Kálloy Molnár Péter módra. Egy férfi, akit épp kihajított a felesége, elmeséli, hogy mi a jó párkapcsolat titka, hogy mi a különbség a pasik és a csajok között. Hogy mennyi minden változott az őskor óta – ha változott egyáltalán. Az Ősember a Broadway legtöbbet játszott egyszemélyes darabja – a Caveman főhősének sorsában sok férfi magára ismerhet – és jó eséllyel kezdhet új életet, de a nők is jobban megérthetik párjukat és saját magukat is.

Budapest Boulevard Cinema presents: A Viszkis – Budapest Boulevard Cinema – 18:15

Ambrus Attila (Szalay Bence) félárván nő fel, zűrös kamaszkort és javítóintézeti éveket hagy maga mögött, amikor Erdélyből kalandos körülmények között Magyarországra szökik. De az új élet nehezebbnek bizonyul, mint a régi. Egy hokicsapat kapusa és szertárosa lesz, de továbbra sincs pénze, se barátnője… míg rá nem jön, miben jó igazán. Vakmerő, gyors és alapos. Egymás után fosztja ki a postákat, bankokat, utazási irodákat. Egyre nagyobbakat kaszál, egyre éhesebb a sikerre, egyre többet akar magának, és új szerelmének (Móga Piroska). De az utolsó balhéja kudarcba fullad, és végül a régóta nyomában lihegő makacs nyomozó (Schneider Zoltán) kezei közé kerül, aki kíméletlenül szembesíti őt a tetteivel.

