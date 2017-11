Így még sosem gondoltál a kosárlabdára: Harlem Globetrotters

A Harlem Globetrotters kosárlabdacirkusza 2018-ban izgalmas és érdekes kosárlabda show-val érkezik hozzánk, folytatva világhírű hagyományát a labdakezelés varázslásával, a kosárlabda játék művészi szintre emelésével, és a csak rájuk jellemző családi szórakoztatással, mellyel továbbra is izgalomban tartják rajongóikat, a kisgyerekektől a nagyszülőkig.

Az 1926-ban alapított világhírű Harlem Globetrotters egyet jelent a családi szórakoztatással és a fantasztikus kosárlabda mutatványokkal. A Globetrotters már 9 évtizede elkötelezett a rajongói iránt, tagjai között tudhat jószolgálati nagyköveteket is. A csapat bejárta a világot, mindenhol ledöntötte a kulturális és szociális korlátokat, miközben kosárlabda játékukkal rekordokat döntöttek.

A Harlem Globetrotters évente 450 élő show-val lép fel világszerte, és több mint 1,7 millió social media rajongó követi őket a főbb platformokon. A Harlem Globetrotters az amerikai Vöröskereszt hivatalos támogatója.

A következő szezonra a Globetrotters 6 új játékost választott ki, köztük két sztárt is a 2017-es College Slam Dunk Bajnokságból: Rodney Pryor-t (Georgetown University) és A.J. Merriweather-t (East Tennessee State University) hogy csatlakozzanak a csapathoz, valamint a kanadai születésű Naz Mitrou-Long-ot (Iowa State University), aki egyben jószolgálati nagykövetként is szolgál.

Az edző még további 3 nagy nevű sportolóval gazdagította a csapatot: Tim Tebow-al, a többféle sportban is sikeres sztárral, Aaron Judge-al, a New York Yankees újonccal és Gal Gadot színésznővel, aki a 2017-es Wonder Woman című filmben játszotta a főszerepet. A 32 éves színésznőtől sem áll távol ez a sport, hiszen benne volt a középiskolai kosárlabdacsapatban.

„A Globetrotters mindig is próbált kreatív lenni, amikor az új játékosok kiválasztására került a sor”,

nyilatkozta Sweet Lou Dunbar, a Harlem Globetrotters játékosok személyügyi igazgatója és edzője.

“Olyan játékosokkal dolgozni, akik felvillanyozzák a rajongókat a magas repülési képességükkel már önmagában is egy hatalmas dolog, de ezen is túl kell menniük. A Globetrotters tagjainak szupersztároknak kell lenniük és azok is! Játékuk legendás.”

A világméretűvé nőtt Harlem Globetrotters immáron több mint szimpla kosárlabda, egy márkanév, amely 91 év során mindig is egyet jelentett az önfeledt szórakozással. A történelmük során több mint 25 ezer mérkőzést maga mögött tudó csapat pápáktól államfőkig mindenkit elbűvölt 122 országban, 6 kontinensen és idén sem lesz ez másképp.

A show a Danubius Music Produkciós Iroda, ill. az Art Anzix Színház szervezésében valósul meg. Szórakoztató és kiváló program kicsiknek és nagyoknak egyaránt, kihagyhatatlan CSALÁDI PROGRAM!

Jegyek itt vásárolhatsz.