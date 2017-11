Boldog születésnapot, Budapest! – 3 könyv, amiből megismerheted a várost

1873. november 17-én egyesítették Pestet, Budát és Óbudát. Ezen a napon született meg szeretett fővárosunk, Budapest. A ma 144 éves várost 3 olyan könyvvel ünnepeljük meg, melyekből bár Budapest különböző arcait ismerhetjük meg, az mindegyik műben közös, hogy bebizonyítja, a városunk az egyik legszuperebb hely a világon.

Szöllősi Mátyás: Budapest Katalógus

A Budapest Katalógus pontosan 4 évvel ezelőtt, Budapest 140. születésnapján indult útjára. A Humans of New York mintájára megszületett projekt lényege, hogy az utca emberét megkérdezve és lefotózva próbálja megmutatni, milyen sokszínű és mennyire megunhatatlan Budapest. Bár a könyv már elkészült, a Budapest Katalógus Facebook-oldala folyamatosan újabb és újabb képekkel és történetekkel bővül.

A könyv szerzőjével, Szöllősi Mátyással interjút is készítettünk a Budapest Katalógusról, melyet ide kattintva olvashatsz el.

John Lukács: Budapest, 1900

Az Egyesült Államokban élő magyar történész, John Lukács szakterülete a modern kor, azon belül is a 2. világháború története. Legnagyobb szerencsénkre azonban nem csak Churchillről és Hitlerről írt könyveket, hanem szeretett városunkról, Budapestről is. A Budapest, 1900, ahogy a nevéből is sejthető a 20. századba lépő város mutatja be, kulturális és társadalmi szempontokat is figyelembe véve. A korszak kiválasztása nem véletlen: Budapest ekkor virágzott a legjobban eddigi történelme során, a boldog békeidők utolsó éveinek páratlan, idilli hangulata árad Lukács könyvének minden oldaláról.

Egy hét a városban

Az egy nap a városban blogot ismeritek, ugye? (Ha nem, gyorsan kattintsatok ide.) A lényeg, hogy a két blogger srác arra vállalkozott, a hét minden napjára összeállít egy-egy ütős programot, amit a nemcsak a turisták, de a fővárosiak is élvezhetnek. Legyen szó kávézókról, pizzázókról vagy más baráti, chillezős programokról, a fiúknak rengeteg ötlete van, hogy hova menj, mivel úgy ismerik a várost, mint a tenyerüket.