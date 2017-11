A legfinomabb Szent Márton-napi libalakomák a fővárosban

“Aki Márton napján libát nem eszik, egész éven át éhezik” – tartja a mondás. Szerencsére a fővárosi éttermek egy teljes hónapon keresztül szolgálnak fel libaétel-különlegességeket, így a magyar konyha számos libaalapú ételét megkóstolhatjuk novemberben.

Costes Downtown

Budapest egyik legelőkelőbb étterme, a Michelin-csillagos Costes Downtown (ahol Miguel Rocha Vieira főszakácsként vezeti a konyhát, melynek feje Tiago Sabarigo séf) különleges Szent Márton-napi kínálattal készült novemberre, aminek hála különféle libakülönlegességet és izgalmas újborokat ízlelhetünk. A közkedvelt, bisztró hangulatot idéző étterem november 6. és 12. között ebédidőben várja gourmet vendégeit libafalatokkal, míg szombaton és vasárnap ízletes libavacsorát fogyaszthatunk el náluk. Művészien tálalt fogások, látványos nyitott konyha, váratlan ízkombinációk, különleges borok és ünnepélyes környezet vár a Prestige Hotel Budapest földszintjén.

Remiz

Szent Márton napja, amellett, hogy a magyar néphagyományok szerint fontos dátum, kulináris különlegességekkel is kecsegtet. A békés budai zöldövezetben található Remiz külön erre az alkalomra készült, egyedülálló menüvel vár november 8. és 17. között. A klasszikus ételeket és modern fogásokat egyaránt népszerűsítő étterem a gasztronómia szerelmesei körében igen keresetté vált az utóbbi időben. Libatál a májával, hagymás tört burgonyával és párolt káposztával; libamájas toast házi cipóval, szarvasgombás krémmel; “Royal Tokaji” libamájtál, egy pohárka Royal Cuvée-vel – sorolhatnánk még az ínycsiklandó fogások neveit, így is úgy is muszáj lesz belekóstolnunk!

Magyar Ízek Magyar Háza

A Váci utcán, Budapest első számú bevásárló utcáján található Magyar Ízek Magyar Háza Szent Márton-nap alkalmából különleges, kétszemélyes libatállal vár téged és partnered egész novemberben, amiről főként tradicionális magyar ételekből csipegethettek. A szezonális ajánlat magában foglal konfitált libacombot, füstölt libamellet, rózsaborsos Rosé libamellet, diós kürtőskalácsban felszolgált pecsenyemáj patét, libatepertőt, illetve olyan köreteket, mint a bulgur rizottó, a karamellás-sütőtökös burgonyasteak és a birsalmás vöröskáposzta. A kétfős vacsora ára mindössze 7990 Ft. Amennyiben telefonon foglaltok, ne felejtsétek el jelezni, hogy a Márton-napi libalakomát szeretnétek megkóstolni.

VII. Márton-napi Borfesztivál a Gellértben

A Gellért Hotel idén hetedik alkalommal megrendezésre kerülő borfesztiválja a főváros egyik legnépszerűbb boros eseményévé nőtte ki magát. A hetedik borfesztivál stílusosan a bűvös hetes szám köré épül. A szecesszió stílusjegyeit magán viselő épület egy hatalmas libalakoma helyszínévé alakul át: halljai ízletes falatokkal és finom borokkal telnek meg, amelyeket sztárséfek és ismert borászok szolgálnak majd fel, miközben élőzene szól.

Szent Márton-napi Újborfesztivál és Libator

A szentendrei skanzen idén november 11-én és 12-én szervezi meg Szent Márton-napi ünnepségét, amelyre párokat, barátokat és családokat egyaránt várnak színes programjaikkal – utóbbiak a szombathelyi szent, finom újborok és libaspecialitások köré csoportosulnak majd. A Szent Márton-napi fesztivál Szentendrén az ország leglátogatottabb Szent Márton-napi programjai közé tartozik a maga koncertjeivel, táncelőadásaival, workshopjaival, vásáraival és borkóstolóival. Szentendre félórás autóútra fekszik Budapesttől, de a H5-ös hévvel is könnyedén elérhető.

Márton-napi Gyertyafény Expressz

A MÁV Nosztalgia hagyományos Márton-napi programja felejthetetlen emlékre hívja a régi idők és a gasztronómia szerelmeseit. A Gyertyafény Expressz háromfogásos libavacsorával (vegetáriánus opció is válaszható), kézműves újborokkal és háromórás programmal várja vendégeit, melynek során régi idők étkezőkocsijaiban utazhatnak és Viczián Gábor zongorajátékát élvezhetik. A romantikus utazásra 17,990 forinttól kaphatók jegyek – az ár egy welcome drinket is magában foglal. További információért térj be a MÁV Nosztalgia Nyugati pályaudvaron található irodájába vagy látogass el honlapjukra.