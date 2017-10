5 újdonság a kütyük szerelmeseinek

Már javában az őszben járunk, a fogaskerekek újra mozgásba lendültek, elindult az új tanév. A tech-ipar azonban a forró nyári napokon sem pihent: nosztalgikus, szórakoztató és különösen hasznos eszközök láttak napvilágot vagy éppen estek át finomhangoláson. Kiválogattunk nektek öt olyan kütyüt, melyekkel könnyebben átvészelhető a tanulás, a munka és a hétköznapok is.

A célom az, hogy jó legyek

A mindenen végigsöprő Pokémon Go-láznak köszönhetően a márka erősebben ragyog, mint azelőtt bármikor. Temérdek tech-cég látta meg a lehetőséget ebben, és fogott pokémonos termékek gyártásába. A mi választásunk egy pokélabda formájú, hordozható, bluetooth-os hangszóróra esett. Az apró szerkezetben ugyan nem pihen egyetlen Pokémon sem, és bárhogy próbálkoztunk sajnos azok befogásra sem alkalmas. Cserébe zenelejátszásra, hívás fogadásra és megszakításra igen. Egyetlen töltéssel akár 9 órán keresztül használható, és a laptopunktól vagy a telefonunktól (esetleg a már befogott egyedeinktől) akár 6 méteres távolságban is működőképes.

Világosság, amerre csak jársz

Ha beruházol a Z-Light hordozható asztali lámpára, egész biztosan igaz lesz rád a fenti állítás. Az összecsukható asztali lámpát ugyanis bárhova magaddal viheted. A beépített ledeknek köszönhetően az eszköz erős fényt tud sugározni, ugyanakkor nem fogyaszt sokat és nagy hőt sem termel. Kétféle fényerő közül is választhatunk, melyeket kikapcsoláskor megjegyez a lámpa. Az időkeret sem számít, hiszen a termék 10 órán keresztül is képes fényt kibocsájtani, amellett, hogy szükség esetén a telefonunk számára is biztosít némi extra löketet.

Új Atari-konzol a láthatáron

Veszedelmes száguldásba kezdett a retró nosztalgiavonat, mi pedig alig győzzük kapkodni a fejünket, ahogy a különböző cégek újra megjelentetik egykori kultikus gépeik felújított, modern változatát. A Nintendo bámulatos sikereket tud felmutatni ezen a téren, az újragondolt NES hihetetlen gyorsasággal fogyott el a boltok polcairól. Az Atari egykor legendás játékkonzolokat gyártott, így most ők is úgy érezték, itt az ideje valami újjal, ugyanakkor jól ismerttel előrukkolni. Bár még meglehetősen keveset tudni az eszközről, úgy tűnik, a gépet a 2600-as modell inspirálta, és a klasszikus címek mellett, az ígéretek szerint néhány újabb kiadás is elérhető lesz. A konzol tartalmaz majd HDMI és SD-kártya bemenetet, valamint 4 darab USB-portot is.

Csapd a csuklóra a fülesed

A táska legmélyén három másik kábelbe csavarodva hever valahol a hőn áhított fülhallgató, amely végre elválasztana a külvilág rettenetesen idegesítő zajforrásaitól. Ha ismered azt a frusztráló érzést, ami ilyenkor elönt, a The Wrap sokszínű fülhallgatóit neked találták ki. Használat után elég csak megfogni a terméket, rácsavarni a kezedre, és a kábel fonott megoldásának köszönhetően rögtön egy esztétikus karkötő díszeleg a csuklódon. A fülbe helyezhető és karra applikálható kis szerkezetek jelenleg 5 féle kialakításban kaphatók, az egyszerűbb, pénztárcabarát modellektől egészen az extrább, fával borított vezetékkel ellátott, vagy éppen a prémium kialakítású, csúcstelefonok és tabletek színvilágához igazított prémium konstrukciókig.



Válogatáskazi modern köntösben

Az elektronikus zenelejátszó eszközök forradalma előtt gyakorta készültek különféle válogatáskazetták, melyekre össze lehetett gyűjteni kedvenc zenéinket barátaink vagy éppen szívünk választottja számára. Az USB Mix tape-pel felelevenednek ezek a megfakulni látszó, de annál élénkebb érzelmekkel teli pillanatok, a műanyag borítású szalagok világa. A pendrive 1 GB helyet biztosít a zenék tárolására, melyre akár 900 percnyi zenét is feltehetünk. A megvalósítás és a csomagolás pedig valami egészen zseniális. A keret, amelybe az USB-tárolót helyezzük, vagy a kihagyott helyek, ahová felírhatjuk üzenetünket és az egyes számok címét, valóban a jelenbe hívják a múltat, és egész biztosan mosolyra fakasztják majd azt, akinek szánjuk.

Szerző: Sipos Bence