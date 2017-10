Nem is gondolnánk, hogy vidéken mennyi érdekes és meseszép hely van, ahol egy hosszú hétvége alatt is feltöltődhetünk, és néhány napra magunk mögött hagyhatjuk a tanulnivalót. Fedezzük fel együtt a legklasszabb vidéki helyeket!

Ópusztaszer

Tudtad, hogy az egyik legismertebb vidéki településünket nem is olyan régen még egészen másképp hívták? A község neve 1974-ig Sövényháza volt. Leginkább Nemzeti Történeti Emlékparkjáról ismert a hely, melynek legfőbb nevezetessége a Feszty-körkép. Érdemes egy napot szánni Ópusztaszer többi látványosságára is, például az egyedülálló a Csillagösvény Élményparkra és Labirintusra, a turulszoborra, a romkertre, az Erdők templomára, és a Pallavicini-kastélyra, ami jelenleg pszichiátriai otthonként működik.

Hollókő

A mindössze néhány száz lakosú falu a világörökség része, híres falumúzeumának köszönhetően. Érdemes felkeresned a Posta- és a Babamúzeumot is. A település nemcsak húsvétkor eleveníti fel a magyar népi hagyományokat: ősszel szüreti mulatságot és Márton-napi vigaszságot is rendeznek.

Egerszalók

A hevesi település gyógyvizéről híres, ennek köszönhetően termál-, gyógy- és wellnessfürdője is van. A kicsapódó gyógyvíz csodálatos mészkőlerakódást hozott létre 1200 négyzetméteren, ez a Sódomb, melyet külön sétaúton lehet megközelíteni. Hasonló látvánnyal legközelebb Törökországban és az Egyesült Államokban találkozunk. Skanzent itt is találunk, ahova azért is érdemes ellátogatnunk, mert barlanglakásokból áll, melyeket egészen az 1960-as évekig laktak. A helyi borokról sem szabad elfelejtkeznünk, kóstolásukra számtalan borospince csábít minket.

Noszvaj

Ide a családdal is érdemes ellátogatnod: a kistesód kedvence lesz a Meseút, a meseházikókkal és népmesékkel, a szüleidé pedig a tájház, a klasszicista stílusú pince és magtár, vagy a középkori református templom, melynek különlegessége, hogy a keleti motívumok, a reneszánsz, a gótikus, a romantikus és a barokk stílusjegyeivel keverednek. A késő-eklektikus stílusú Galassy- kastély ma egy modern wellnesshotel, ahol mini kalandpark és lovaglási lehetőség vár. A De la Motte-kastély szintén hotelként funkcionál, de van pár terme, ami múzeumként látogatható. Érdemes megnézni a szép kastélyparkot, ahol növénykülönlegességeket, télikertet is találsz, de még a francia őrség egykori épületére is rálelhetsz. A település északi részén pedig igazán különleges szállásod lehet, a Nomád Hotelben luxusjurtákban és parancsnoki sátrakban is alhatsz.

Neszmély

A Budapesttől csupán 70 kilométerre található komáromi település leginkább arborétuma miatt ígéretes úti cél, ahol mamutfenyőket és liliomfákat is találsz. A Várhegyen adrenalintúra is indul, de a Millecentenáriumi park, színpaddal és kemencékkel is a fiatalok nagy kedvence. A város leghíresebb látnivalója a Hajóskanzen, ahol a hajók belsejében nem csak sétálni lehet, hanem aludni is, méghozzá matrózkabinokban. A gasztronómia kedvelői a Rétesházban megtanulhatják a rétes-, kemencés pizza-, langalló-, és sajtkészítést is, sőt, a híres neszmélyi borokat is megkóstolhatjuk.

Nyíregyháza – Sóstó

Egy hétvégi ruccanás is elég ahhoz, hogy kiáztassuk magunkat a Parkfürdőben és a Fürdőházban. Az élményfürdőben számtalan csúszda, termál- és élménymedence van, ahol tovább fokozhatjuk a kikapcsolódás örömét. A Sóstói-tó északi része hangulatos csónakázóhely, déli részén pedig strand található, ami büféivel és strandröplabdapályával igazi Balaton-feelinget ad. Érdemes egy napot eltölteni az állatkertben is, ahol 5000 állatot lehet megnézni, sőt itt van hazánk egyetlen állatkerti szállodája, a Hotel Dzsungel is.

Szerző: Janurik Tímea