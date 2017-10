Rangos elismerést nyert az egyik budapesti hotel

Közép-Európa második legjobb szállodájának választotta a budapesti Aria Hotelt a Condé Nast Traveler.

A világ egyik vezető turisztikai lapja, a Condé Nast Traveler minden évben elkészíti a legjobb szállodák toplistáját. Az Aria Hotel Budapest a régió legjobbjai között eddig előkelő helyen szerepelt: tavalyi első helyezése után az idén egy ezüstérmet is bezsebelt; az idei aranyérmes egy bécsi szálloda lett. A Condé Nast Traveler listavezető helyein szerepelni azért is hatalmas elismerés, mert a döntést maguk az utazók hozták meg saját utazási élményeik alapján. Idén is több, mint 300 000 olvasó töltötte ki az értékelést.

A 49 szobás budapesti Aria Hotel különlegessége, hogy a belépő vendéget a kiemelkedő színvonalú dizájn és a Közép-Európára jellemző karakter mellett zenei inspiráció is fogadja: az első pillanattól kezdve dallamok veszik körül. A Varró Zoltán belsőépítész tervei alapján készült budapesti szálloda szobái között nincs két egyforma: az épület kortárs, jazz, opera és komolyzene által inspirált négy szárnyában olyan ikonikus zeneszerzőknek és zenei legendáknak szentelt egyedi szobák találhatók, mint Tchaikovsky vagy a Rolling Stones. A hotelnek zenei igazgatója is van, aki kimagasló művészekkel dolgozik együtt, hogy a hazai zenei életbe még szorosabban bekapcsolódjon, melyben jelenleg Rúzsa Magdolna és Rost Andrea tiszteletbeli kurátorok segítenek. Az Aria Hotel Budapest egyedülálló panorámával és egyedi adottságú tetőterasszal rendelkezik. Az egész fővárosra, valamint a Bazilika kupolájára kilátást nyújtó High Note SkyBar az elmúlt években igazi közönségkedvenccé vált. A hotelben található, Európa legjobbjának választott Harmony Spa nagyköveti pozícióját pedig Mihalik Enikő vállalta, melyet a hazai közönség számára is nyitott dayspa nemrég jelentett be.



A Condé Nast Traveler Readers’ Choice Awards régiós ezüstérme egy éven belül már az Aria Hotel Budapest harmadik rangos elismerése. Januárban a TripAdvisor Travelers’ Choice Awards-on a Világ Legjobb Szállodája címet söpörte be a legnagyobb utazási oldal látogatóinak értékelései alapján. Az utazási szektor egyik világvezető elemzője, a ReviewPro pedig a világ hatodik legjobb luxusszállodájának választotta a budapesti Aria Hotelt 2,7 millió vendégértékelés elemzése alapján.



Adele Gutman, a Library Hotel Collection szállodalánc alelnöke a díjak kapcsán hangsúlyozta: “Hatalmas megtiszteltetés egy ilyen nagy presztízsű turisztikai szaklap olvasóinak elismerése. Elsődleges célunk a világ bármely pontján – Amerikában, Európában, Kanadában – működő hoteleinkben emlékezetes élményt nyújtani vendégeinknek érkezésük pillanatától.”

Az idén 30 éves, számos díjjal kitüntetett Condé Nast Traveler az utazók körében a hitelesség szimbóluma. Egyedi hangvétele mellett olvasói a releváns információkért és inspiráló tartalmaiért kedvelik. Olvasói értékelések alapján évente összeállított, komoly hagyománnyal rendelkező válogatásaiban szerepelni az egyik legmagasabb presztízsű elismerésnek számít az utazási szektorban. A Readers’ Choice Awards különlegessége, hogy nem szakmai zsűri, hanem maguk az olvasók választanak és pontoznak – valódi utazási élményeik alapján.