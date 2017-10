Húsmentesen is teljes élményt nyújt a Hard Rock

Meglepődtem, amikor megtudtam, hogy a Hard Rock októberre vegetáriánus menüvel készül, hiszen valljuk be, mesés, húsos hamburgereik nélkül nem tudják a tőlük megszokott élményt adni. Legalábbis ezt hisszük, míg meg nem kóstoljuk a fent említett húsmentes fogásokat, melyek között tortillát, salátát és igen, hamburgert is találunk!

A Hard Rock idén már 3. alkalommal ünnepli a vegetáriánusok napját (október 1.) húsmentes étlappal, melyet október elejétől november 12-ig kóstolhatunk meg.

A vegetáriánus étlapon többek között 2 salátát kóstolhatunk meg. A mi kedvencünkben quinoát, lime-ot, koriandert, rukkolát és kelbimbót találunk, melyet a pekándió, feta sajt és vörösáfonya tesz igazán különleges ízélménnyé. A fogásban keveredik a zöldségek friss íze a feta karakteres sósságával és a vörösáfonya jellegzetes, finom ízével. A végeredmény annyira különleges, hogy teljesen átreformálja a fejünkben a salátáról alkotott hétköznapi elképzelésünket és még azoknak is ajánljuk, akik nem rajonganak a zöldségekért és nincsenek túl jó véleménnyel a salátákról.

A másik saláta újdonság a Southwest grain bowl, amiben barna rizs, avokádó, bab, no meg tofu került, így nemcsak a vegetáriánusok, de a vegák is fogyaszthatják.

Az előbb említett fogásnál több szót érdemel a kukoricalisztből készült tortilla, melyből szintén nem hiányoznak az ízek és a fűszerek. Fekete bab, pirított édesburgonya, guacamole, csíkokra vágott káposzta és chili szósz alkotja ezt a fogást, ami a fogyókúrázók szerencséjére még egészséges is. (Bár ilyen fenséges ízeknél szinte istenkáromlás a kalóriákat számolni.)

Egy másik tortillát is találunk a vegetáriánus étlapon: ezt zöldfűszeres humusszal van töltve, de sült spenótot, paradicsomot, és legnagyobb örömünkre fekete olívát is találunk benne. Természetesen a fűszerezés itt sem gyenge: a sriracha chili szósz minden ízlelőbimbónkat megdolgoztatja.

Egy kellemes meglepetés

Az i-re a pontot a Spinach, potato & chickpea burger tette fel, melyet leánykori nevén még indiai burgerként ismerhettünk. (Ugyanis nyáron a Hard Rock különböző országok hamburgereit mutatta be, melyek között ott volt a húsmentes indiai hamburger is, mely most ismét felkerült az étlapra.)

A vegaburgert akkor is a fantasztikus burgonyából, spenótból és csicseriborsóból készült pogácsája miatt imádtuk, amit a koriander és a fűszeres joghurtszósz tett még izgalmasabbá, a paradicsom és uborka lágy íze pedig tökéletesen rákontrázott az előbbi hozzávalók karakteresebb ízvilágára. Ahogy a Hard Rock többi burgerét, úgy ezt is kérhetjük sült krumplival, melyhez zöldfűszerekkel ízesített, majonézes szószt adnak.

Egy kis hús is került a történetebe

Bár a vegetáriánus étlap megkóstolása miatt mentem a Hard Rockba, hatalmas húsimádóként a húst sem mellőzhettem teljesen az ebédemből. Szerencsére ehhez a “csaláshoz” egy igen jó okot találtam: megújult a Hard Rock magyar burgere. Az eddigi libamájas felállás helyett a marhahúspogácsára mostantól disznóhús kerül, amit egy lecsós öntettel koronáznak meg, aminek bár nem sok köze van a tradicionális, otthonról ismert lecsóhoz, az íze fantasztikus, a rengeteg húsnak köszönhetően pedig igencsak kiadós ebédet kapunk, ha ezt rendeljük.

Hússal vagy hús nélkül, ősszel is megéri a Hard Rockban ebédelni.