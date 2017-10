5 letehetetlen könyv a hideg őszi estékre

Bár a sok beadandónak és ZH-nak köszönhetően nem dúskálunk a szabadidőben, egy izgalmas könyv elolvasására azért még reméljük, lesz időd. 5 olyan regényt ajánlunk, melyek olyan izgalmasak, hogy érdemes lesz éjszakába nyúlóan olvasni őket. (Persze a tételek mellett.) Mutatjuk a mi őszi „kötelező olvasmányainkat”.

Colson Whitehead: A föld alatti vasút

Cora rabszolga egy georgiai ültetvényen, az élete maga a pokol – a környezetében talán senki sem szenved annyira, mint ő. Anyja magára hagyta a fiatal lányt, ráadásul barátai sincsenek, hiszen a rabszolgákat nem csupán az ültetvényesek sanyargatják, hanem ők maguk is gyötrik a társaikat, kegyetlenül, brutálisan. Cora úgy látja, nincs más lehetősége, mint a szökés. Amikor először hall a föld alatti vasútról, a rabszolgák északra menekítésével foglalkozó, titkos szervezetről, elhatározza, hogy bármi történjék is, útnak indul. Nem is sejti, milyen hosszú és gyötrelmes út vár rá…

Colson Whitehead fordulatos, megindító regénye, A föld alatti vasút (The Underground Railroad) az 1800-as évek Amerikájába repíti az olvasót, ahol rabszolgatartók és abolicionisták feszülnek egymásnak szóval és tettel, s ahol a szökött rabszolgák és segítőik büntetése a kínhalál – a feketék élete sokak szemében nem annyira értékes, mint fehér embertársaiké.

Megjelenik: október 25.

Radclyffe Hall: A magány kútja

Stephen Gordon kislánykorában is érezte, hogy ő más, mint a többiek. Azt, hogy tehetsége van a sporthoz, gyűlöli a lányos ruhákat, és jobb szeret egyedül lenni, nem tartották ifjú hölgyhöz illőnek a Viktória-korabeli felsőosztályban. De amikor Stephen felnő, és beleszeret egy másik nőbe, tarthatatlanná válik a helyzete a családi kastélyban. Stephennek útra kell kelnie, hogy felderítse, van-e számára hely a nagyvilágban. Párizsba költözik, népszerű író lesz, háborús hős, mégis boldogtalan. Fűti a becsvágy, de a társadalmi elvárások sarokba szorítják, és Stephen elkeseredett lépésekre kényszerül. Az 1928-ban megjelent mű volt az első jelentősebb irodalmi alkotás, mely megtörte a homoszexualitás tabuját a közbeszédben.

Ken Follett: A tűzoszlop – Kingsbridge-trilógia 3.

Sokat kellett várni a Kingsbridge-trilógia harmadik részére. A katedrális és Az idők végezetéig után végre kezünkbe vehetjük a sorozat utolsó részét is, A tűzoszlopot. A helyszín ezúttal is Anglia, igaz, a nagy ívű történet szálai egészen Franciaországig és Spanyolországig vezetnek. A cselekmény a 16. században, I. Erzsébet királynő uralkodása idején játszódik, amikor számos ellenlábasa, többek között Stuart Mária is megpróbálta letaszítani az uralkodónőt a trónról. Ám a főszerepben ezúttal sem a történelem ismert alakjai állnak, hanem olyan kisemberek, akiket egyszerre hajt a becsvágy, a félelem, a revans és a szerelem iránti vágy. Ken Follett ezúttal sem hazudtolta meg magát: a több szálon futó, tucatnyi szereplőt bemutató történet minden oldalra újabb izgalmakat és fordulatokat tartogat.

John Williams: Butcher’s crossing

Will Andrews nem a könyvek barátja. Vadságra, szabadságra, reményre, lendületre vágyik. Otthagyja a Harvardot, és nekivág a vadnyugatnak, hogy új életet kezdjen. Butcher’s Crossingban megismerkedik egy vadásszal, aki mesél neki a legendás bölénycsordáról, mely egy eldugott magaslati völgyben rejtőzik, és csak bátor, az őrültségig vakmerő férfiak lelhetnek rá. Will úgy dönt, ő is e férfiak egyike lesz, de a coloradói hegyekbe vezető hosszú út, az öldöklés, a közelítő tél, a sorozatos balszerencsék testben és lélekben egyaránt próbára teszik.

John Williams (1922–1994) amerikai író, költő. A Texas állambeli Clarksville-ben, egy farmercsaládban született, de mint legjelentősebb regényének főhőse, William Stoner, ő is irodalmár lett, a denveri egyetem tanáraként dolgozott egészen haláláig.

Jo Nesbo: Hóember

Harry Hole, az oslói rendőrség különc főtisztje az ősz elején névtelen levelet kap, Hóember aláírással. Amint lehull az első hó, titokzatos eltűnések, bestiális gyilkosságok sora kezdődik a norvég fővárosban. Az áldozatok egytől-egyig családos nők, s az esetek riasztó hasonlóságot mutatnak évekkel ezelőtti eltűnési ügyekkel. A rendőrség sorozatgyilkosra gyanakszik, ugyanis az elkövető különös nyomot hagy maga után: egy-egy hóember őrzi a tetthelyeket.