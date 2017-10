Zseniális lett a Depeche Mode Cover Me remix albuma

Október 6-án került a virtuális polcokra és a lemezboltokba is a Depeche Mode legújabb alkotása, a Cover Me remix album, méghozzá 11 nagyon ütős zenével!

Már nyáron megkaptuk a Cover Me remix album előszelét, de akkor még csak félig hivatalos infók szivárogtak csak ki. Szeptember közepén azonban már biztosra vehettük, hogy Dave Gahan és bandája visszatér az év elején megjelent Spirit albumuk legsikeresebb dalának, a Cover Me remix albumával.

A Depeche Mode synthpop irányzatához hűen legtöbben az elektronikus zenei világ résztvevői közül készítettek remixet az albumra, olyanok, mint Nicole Moudaber, Ellen Allien, Dixon vagy I Hate Models, de került rá olyan feldolgozás is, amit a Texas Gentlemen banda, vagy Josh T. Pearson énekes készített.

A pontos tracklist, a készítőkkel együtt itt látható:

A kiadvány a Columbia gondozásában jelent meg, az előzetes ígéretekhez hűen, október 6-án.

A hangzás tökéletes, minden újragondolás ad valami pluszt a hallgatónak. Az a legszebb ezekben a remixekben, hogy sokat közülük egy-egy komolyabb buliban, akár főidőben kapunk majd vissza, ahol örömmel táncolunk majd a Depeche Mode Cover Me alapjaira, vagy az extra So Much Love remixre!

Most hallgassuk is meg az eredeti dalt, illetve ajánljuk megnézni a frontemberrel készült rövid videót is, melyben a Cover Me háttérsztorijáról mesél.