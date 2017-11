Így néznének ki a sztárok, ha nem lennének gazdagok

Könnyű dolguk van a sztároknak, ha jól akarnak kinézni: náluk a pénz biztosan nem szab határt, ha a legdögösebb ruhákkal, a leggyönyörűbb ékszerekkel ne adj’ Isten, a legprofibb plasztikai sebésszel tegyék magukat ellenállhatatlanná. Bezzeg, ha nem keresnének ennyit, egész biztosan másképp néznének ki. Megmutatjuk, hogyan.

A Justsomething egy remek photoshopos összeállítást készített arról, hogyan is néznének ki a sztárok, ha nem költhetnének vagyonokat a külsejükre. Bizony, még Jennifer Anniston sem lenne olyan nádszál vékony, mint ahogyan most ismerjük, és Sarah Jessica Parker is meghallaná a lovak hívó szavát, és igazi country lánnyá válna. (A lovakéhoz hasonló arcszerkezet szerencsére már adott is hozzá.)

A galéria megnézése után kényelmesen hátradőlhetünk, és megnyugodhatunk: ha így néznének ki a sztárok, ha nem lennének celebek, mi is egész biztosan álomszépek lehetnénk, ha úgy dagadna a pénztárcánk, mint az övék.