WTF? – Érthetetlen és értelmezhetetlen figyelmeztetések a nagyvilágból

A mindennapokban újra meg újra találkozunk olyan helyzetekkel, amelyek nem engedik feledtetni velünk a tényt, hogy az emberek butasága határtalan. Az alábbi közlekedési táblák és tájékoztató feliratok részben ezt a célt (is) szolgálják, amellett persze, hogy megpróbálják tiltani a tilthatatlant, sőt, a “tiltott gyümölcs mindig édesebb” elv alapján még többeket ösztönöznek elképzelhetetlen idiótaságok végrehajtására. 8 kedvencünket gyűjtöttük össze.



#1

Mérget vehetsz rá, hogy kiszáradt folyóban nem lehet csobbanni, sokan valószínűleg mégis megpróbálkoztak vele, ha a hatóságok szükségesnek ítélték táblával tiltani az ugrást. (Kern River, Bakerfield, USA.)

#2

Kedves gesztus felhívni az autósok figyelmét arra, hogy idősek kelnek át az adott úton az angol kisvárosban. A gond nem is ezzel a táblával van, hanem a háttérben meghúzódó “cemetery” azaz temető felirattal, akár tudatosan (érdekes megfontolásból), akár teljesen véletlenül helyezték oda…

#3

A népszerű amerikai tévéshow házigazdája, Ellen DeGeneres is bemutatta műsorában a következő gyöngyszemet, nem véletlenül. A tiltás szerint ne nyúlj a vezetékhez, mert azonnali halált okoz, ráadásul pénzbírságra is számíthatsz. (Már csak azt szeretnénk tudni, hogyan hajtják be rajtad.) Azért köszönjük, Newcastle!

#4

Ausztráliában található a következő tábla, de a világ különböző pontjain is kihelyeztek pár hasonlót. Egészen hasznos az üzenet: óvakodj az agresszív marháktól, hiszen te sem akarod, hogy leszorítsanak az útról.

#5

Tényleg sok értelme volt ez a táblát letakarás nélkül az út mentén hagyni…

#6

Ne tömd az aligátorokat mindenféle tudatmódosító szerrel! El sem merjük képzelni, mire képes egy hallucináló hüllő.

#7

Semmiképpen NE közlekedj fejetlen lovon! Érdekes környék lehet…

#8

Zárásként: Vigyázz a kerítésnél! Ne nyúlj be, ne mássz át rajta, inkább tartsd távol magad, mert ha felfalnak az állatok, gyomorbántalmaik lesznek.