Két budapesti sörös lelőhelyet is a világ legjobbjai közé választottak

A sörökkel foglalkozó BeerPorn nevű oldal figyelt fel a hírre, hogy két budapesti hely is felkerült, a legjobb sörös lelő- és beszerzőhelyek listájára a RateBeer jóvoltából.

A RateBeer.com a világ leglátogatottabb sörös fórumaként van nyilvántartva, mely világszerte ajánl szaküzleteket, éttermeket és bárokat a kisüzemi sörök kedvelőinek, de jelentős szerepet vállal az oktatásban és a közösségteremtésben is. Az általuk összeállított legjobb sörös lelő- és beszerzőhelyek listájára most két budapesti hely, az Élesztő és a Csak a Jó Sör is felkerült.