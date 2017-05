Most kiderül, mit csinált Harrison Ford, Ryan Gosling és Jared Leto Budapesten

Budapesten csak úgy nyüzsögnek a világsztárok, akiknek a többsége filmforgatás miatt érkezik hozzánk. Így volt ez Harrison Forddal, Ryan Goslinggal és Jared Letoval is, akik a Szárnyas fejvadász 2. részét készítették nálunk. Bár a filmről már kikerült egy rövidke, semmitmondó videó, most végre megérkezett az első igazi trailere is a műnek.

A Szárnyas fejvadász 2. részére 35 évet kellett várnunk: a folytatás idén októberben kerül a mozikban. A történetben Harrison Fordnak új társa is akad Ryan Gosling személyében, Jared Letonak köszönhetően pedig ijesztő figurákban is bővelkedni fog a mozi.