3 letehetetlen könyv a tökéletes tavaszi délutánokhoz

A kellemes tavaszi idő megvan, a pokróc és egy kis ennivaló szintén pipa. Már csak egy dolog hiányzik a kellemes tavaszi délutáni piknikezős ejtőzéshez: egy izgalmas olvasnivaló! Ehhez ajánlunk most 3 remek könyvet, melyeken bármikor és bárhol is kezdj el olvasni, nem lesz könnyű letenni őket. (De valószínűleg nem is akarod majd.)

Luise Jensen: Az ajándék

Kevesek kívánságlistáján szerepelne első helyen egy szív. Kivéve Jennát, aki súlyos beteg, és egyetlen esélye a gyógyulásra, ha új szívet kap. Csodák csodájára az utolsó pillanatban megkapja egy ismeretlen donor szívét. Jenna elkezd nyomozni az illető után, akiről kideríti, hogy egy fiatal lány volt, akit Callie-nek hívtak. Minél inkább beleássa magát Jenna a nyomozásba, annál több kérdés merül fel benne, és annál kevésbé érti, mi történik körülötte. Félő, hogy annyira beletemette magát Callie életének kutatásába, hogy ezzel a sajátját is veszélybe sodorta.

Paula Hawkins: A víz mélyén

Már itt is van A lány a vonaton sikerkönyv szerzőjének következő története. Az írónő megmaradt a krimi műfajánál, ugyanis A víz mélyén című könyvének cselekménye azzal indul, hogy a folyóból kihúzzák egy fiatal nő holttestét. Súlyosbítja a történetet, hogy a városban rövid időn belül már ez a második eset, hogy egy nő veszítette életét a folyóban. A legutóbbi áldozat tinédzser lánya anyja halála miatt árván marad, és a cseppet sem szimpatikus nagynénje kerül a nevelő szerepébe. Nem elég, hogy a lány számára ellenszenves családtagnál kényszerül lakni, a nagynéni lakhelye is rideg és félelmetes: egy öreg ház, a folyópartnál, ahol borzalmas dolgok történtek.

Miranda July: Az első rosszfiú

Egy kamaszlánnyal nehéz bánni. Főleg, ha nem a sajátod, és akaratod ellenére kerül a szárnyaid alá. Az első rosszfiú című könyv főszereplője a 40 éves Cheryl, akinek az élete többnyire üres, sivár és szomorú. Legalábbis mindaddig a pontig, míg főnöke meg nem kéri, hogy vigyázzon egy kis időre a lányára, Clee-re. Cheryl nem is fogadhatott volna be az otthonába egy tőle jobban különböző embert, mint Clee. A lány makacs, öntudatos és laza erkölcsű. Vajon hogyan jön majd ki a két nő egymással?