Ezt olvassa a FUNZINE szerkesztősége – Ma van a költészet világnapja

Ma van a költészet világnapja, mely a FUNZINE szerkesztősége sem tud elmenni szó, vagyis inkább vers nélkül. Ezért most megmutatjuk nektek, melyek a kedvenc, külföldi szerző tollából származó verseink.

Shakespeare: LXXV. szonett

Az vagy nekem, mint testnek a kenyér

S tavaszi zápor fűszere a földnek;

Lelkem miattad örök harcban él,

Mint fösvény, kit pénze gondja öl meg;

Csupa fény és boldogság büszke elmém,

Majd fél: az idő ellop, eltemet;

Csak az enyém légy, néha azt szeretném,

Majd, hogy a világ lássa kincsemet;

Arcod varázsa csordultig betölt

S egy pillantásodért is sorvadok;

Nincs más, nem is akarok más gyönyört,

Csak amit tőled kaptam s még kapok.

Koldus-szegény királyi gazdagon,

Részeg vagyok és mindig szomjazom.

(Mező Dóra, online szerkesztő kedvenc verse)

Tim Burton: Az ággyá lett lány

Barkát szedett aznap,

mintha az neki járna.

De arca felpuffadt ,

mint egy puha párna.

Teste kifehéredett,

hibáit nem őrzé.

A valódi bőr most

tiszta pamutdzsörzé.

Ahogy jött egykor

formás test létre,

most úgy cserélődött

rugós ágybetétre.

Megsirattam e szörnyű lényt,

sírjatok ti is,rajta ni.

De végre van hol

fejemet álomra hajtani.

(Kertész Réka, social media manager kedvenc műve)

Shakespeare: Sok hűhó semmiért

Benedetto (előjön a lugasból)

Ez nem lehet beugratás. Komolyan folyt az egész tanácskozás, Heróra hivatkoznak – ez is bizonyíték. Látszik, hogy megesett a szívük Beatricén. Szegénykét alighanem elragadta a szenvedély, Szerelmes belém! Ezt viszonozni kell! Csak füleltem, amint kárpálnak… Azt mondják, én majd pöffeszkedem, ha megtudom, hogy az a lány belém szeretett! Azt mondják, hogy Beatrice inkább meghal, mint hogy kimutassa, mit érez… Sohasem gondoltam a házasságra. De ne lássanak pöffeszkedőnek! Örüljön az ember, ha fülébe jut, hogy mi a hibája, s jóváteheti. Azt mondják, szép a lány. Ez igaz, ezt én is tanúsíthatom. És erényes. Úgy van, ezt sem cáfolom. Eszes is – csak abban nem, hogy épp engem szeret. Igaz, hogy ez nem vall bölcsességre, de azt sem bizonyítja, hogy bolond volna, mert majd én leszek az ő bolondja. Nyilván fejemhez vágnak majd egy-két sületlen tréfát, ócska szellemességet, merthogy eddig lefitymáltam a házasságot, mert nem tetszett… De hát az ízlés tán nem változik? Az ember fiatalon odavan egy ételért – aztán idősebb korában rá se tud nézni. Hát holmi sziporkák, szentenciák, papirosböcsességek letérítsenek egy férfit a tulajdon pályájáról? Nem! Be kell népesíteni a földet! Amikor azt mondtam, hogy agglegényként halok meg, még nem tudtam, hogy megérem a házasságom napját.”

(Németh Kriszti, grafikusunk kedven verse)

William Blake: A tapasztalás dala

Minden éj s napon pedig

Lesz, ki búra születik.

Minden nappal s éjszakán

Lesz, kit sorsa kéjre szán.

Lesz, kit sorsa kéjre szán,

S lesz, kit örök éjre szán.

Tévhitre vezettetünk,

Ha nem éber a szemünk,

Az éjszülöttek az éjbe enyésznek,

Mert a fényben aludt a lélek.

Isten jő, s ő a szegény

Éjlakó lelkeknek a fény;

De ember-formát ölt magára,

Ha Napfény-ország népe látja.

(Tegdes Péter, online szerkesztő kedvenc verse)