Az 5 legjobb Super Bowl-fellépés

Nem kell amerikaifoci-rajongónak lenned ahhoz, hogy élvezd a legnagyobb Egyesült Államok-béli sporteseményt, az NFL fináléját. A februárban megrendezett Super Bowl szünetében a legnagyobb sztárokat kérik fel, hogy szórakoztassák a közönséget. Holnap például Lady Gaga fog dalolni, míg a focisták az izzadságot törölgetik magukról az öltözőben. Nézzük meg, melyek voltak az utóbbi évek legemlékezetesebb Super Bowl fellépései!

5. Paul McCartney

Az énekes a Beatles nélkül is elboldogul – és ezt be is bizonyította 2005-ben, amikor őt érte a megtiszteltetés, hogy felléphet a Super Bowlon. Nem meglepő módon a régebbi számai közül is felcsendült jó néhány, de a legnagyobb tapsvihar az 1973-as James Bon betétdalát, a Live and Let Die-t követte. Paul nemcsak énekelt, de gitározott és zongorázott is, így a szurkolók minden kívánságát kielégítette a negyedórás minikoncertje alatt.

4. The Rolling Stones

A rockzenészek mintha nem tudnának megöregedni. A Rolling Stones évtizedek óta ugyanolyan lendülettel és energiával uralja a színpadokat. Így tett a 2006-os Super Bowlon is, amikor már maga a színpad is igazi attrakció volt, ugyanis az együttes ikonikus logóját, a tűzpiros szájat és kinyújtott nyelvet formázta. A híres (I Can Get No) Satisfaction és az 1981-es bombaslágerük, a Start Me Up hozta legjobban lázba a közönséget.

3. Madonna

Még a pop nagyasszonyának is várnia kellett pár évtizedet, hogy eljusson a Super Bowlig. Madonna 2012-ben lépett fel a mérkőzés félidejében, ókori gladiátoroknak öltözött táncosai kíséretében. Akkori aktuális slágere, a Gimme All Your Love éneklése közben színpadra lépett a dal két közreműködője, Nicki Minaj és Mia is, a fellépést pedig egy régi slágerével, a Like a Prayerrel zárta Madge, Cee Loo Green társaságában.

2. Beyoncé

Négy évvel ezelőtt, 2013-ban Beyonce tűzben égő sziluettje tűnt fel a Super Bowl első félideje után, majd jelent meg maga az énekesnő is, hogy 13 percig szórakoztassa a közönséget. A sztár egykori lánybandájának, a Destiny’s Cildnak az énekeseit állította maga mellé a színpadra, ami után természetesen mindenki arról kezdett el pletykálni, hogy az együttes ismét össze fog állni. Ha erre nem is került sor, Beyoncé továbbra is ontja magából a jobbnál jobb slágereket.

1. Prince

A tavaly áprilisban elhunyt Prince – kis túlzással – halála napjáig a színpadon volt. Az biztos, hogy a 2007-es Super Bowlos fellépése fantasztikusra sikeredett, még mai szemmel nézve is, amikor az énekes teljes életművében el tudjuk helyezni a 10 évvel ezelőtt fellépését. Prince saját számai mellett (például a Purple Rain) előadta Tina Turner Proud Mary dalát is, és persze nem hiányozhatott mindeközben a kezéből a gitár sem, mellyel úgy tud zsonglőrködni, mint senki más.