Rihanna és Anne Hathaway egy filmben – Itt az Ocean’s 8 első hivatalos fotója

Okkal merül fel bennünk a gyanú, hogyha a Rihanna és a filmszereplés szavak egy mondatban szerepelnek, nem lesz jó a vége. Ezúttal felesleges nyugtalankodnunk: Rihanna Anne Hathaway, Helena Bonham Carter és Cate Blanchett oldalán tűnik fel egy filmben, méghozzá a Oceans’s 8-ben, ami nyáron kerül a mozikba.

Az Ocean’s 8-ben 8 nagystílű rabló kalandjait követhetjük végig, akik ezúttal nem férfiak, hanem nők lesznek. A varázslatos szereplőgárdát Cate Blanchett, Rihanna, Mindy Kaling, Awkwafina, Helena Bonham Carter, Anne Hathaway, Sarah Paulson és Sandra Bullock alkotják.

A forgatásról eddig csak egyetlen kép látott napvilágot, amit Riri töltött fel közösségi oldalára, és most mi is megmutatunk. A képen a 8 szuper híres színésznő látható, amint egy New York-i metrón ülnek.

Az Ocean’s filmsorozatnak egyébként ez már a 4. része lesz az Ocean’s 11, 12 és 13 után. Sőt, az alapsztorit a ’60-as években megjelent filmből A dicső tizenegyből kölcsönözték.

A film rendezője Steven Soderbergh, aki már a korábbi részekben is segédkezett, valamint betársult hozzá Gary Ross (Az éhezők viadala) is.

Az Ocean’s 8 forgatását tavaly novemberben kezdték el, és a tervek szerint nyáron már a mozikba kerül a film. Mi egész biztosan ott leszünk a premieren. És te?