6 pazar reggelizőhely Magyarországon, ahol élmény elindítani a napot

Dobjátok fel a szürke téli napokat egy finom reggelivel, az ország legjobb reggelizőhelyein! Az Őrségtől Budapestig listáztuk a legpazarabb reggeli- és brunchfogásokat kínáló helyeket, melyekben biztosan nem fogtok csalódni.

Lujza & Koriander, Vác

A Lujza & Koriander nem csupán egy reggelizőhely, hanem egy életérzés, amely a váci Duna-parton található, bő fél órára a fővárostól. A hely családi vállalkozásként működik modern, fiatalos stílussal és lenyűgöző panorámával. Nemrégiben mutatták be az új étlapot, ami olyan ínycsiklandó fogásokat kínál, mint a gombás luxusszendvics, a pulled pork burger, a bundás kovászos kenyér és a grill szendvicsek, amelyekről sosem sajnálják a parmezánt. Szenvedélyük a specialty kávé, amely mellől nem hiányozhatnak a helyben készült sütemények sem, a Ribizli Édesműhely kezei által. Akár mindenevők, ételérzékenyek vagy vegánok vagytok, itt biztosan megtaláljátok a kedvenceteket, miközben a Dunakanyar szépségében gyönyörködhettek!

2600 Vác, Ady Endre sétány 5. | Facebook

Reggeli, Pécs

Ha Pécsen jártok, semmiképp ne hagyjátok ki a város szívében található Reggeli fenséges napindító fogásait, melyeket környékbeli alapanyagokból, a fenntarthatóságot és a teljes értékű, egészséges táplálkozást szem előtt tartva álmodtak meg. Klasszikus reggelifogások és vegán ételek közül is válogathattok, édes és sós ízben, van például angol reggeli, croque madame, buddha tál tofuval és amerikai palacsinta is. Italok terén is hasonlóan erős a felhozatal: hidegen facsart levek, különleges kávék, házi szörpök, kombucha és forró csoki teszi fel a pontot az i-re.

7621 Pécs, Király utca 23-25. | Facebook

VAJ SAS, Budapest

Fantasztikus cukrászsütemények, prémium minőségű péktermékek és laktató szendvicsek várnak a Budapest belvárosában otthonra lelt VAJ Sas utcai egységben. Tölteléktől roskadozó, roppanós croissantjaik városszerte ismertté tették az erdélyi csapatot, akiknek finomságait immáron három helyszínen is megízlelhetjük a fővárosban. Személyes kedvencünk a fényárban úszó Sas utcai üzlet, amely ugyan a triumvirátus legújabb tagja, mégis néhány hét alatt hatalmas népszerűségre tett szert. Próbáljátok ki!

1051 Budapest, József Attila utca 18. | Weboldal

Buborék, Csopak

2021-ben nyitott meg Csopak legizgalmasabb fúziós reggelizőhelye az egykori Coop helyén, ahol nem csak pazar brunchfogásokkal, kézműves kovászos kenyerekkel és francia péksüteményekkel veszik le a vendégeket a lábukról. A letisztult, skandináv hangulatú enteriőrben biciklibolt és -szerviz is működik, valamint szálláshely is kialakításra került a békés környezetben, mindössze pár száz méterre a Balatontól. Kerékpártúrák és balatoni nyaralások kötelező megállóhelye a Buborék, ahol akkor is szívesen látnak, ha csak egy kávéra ugrotok be, bár kihívás lesz ellenállni a pultban sorakozó finomságoknak.

8229 Csopak, Fürdő utca 37. | Weboldal

Bazsalikomos kert és pékség, Kecskemét

„A kertből az asztalra” koncepció mentén nyitott meg 2024-ben a Bazsalikomos kert és pékség a kecskeméti piactól egy karnyújtásnyira, ahol igazi kis zöld oázis nőtte ki magát a 200 éves ház kertjében. A gyógynövényekkel, fűszernövényekkel és ehető virágokkal teli kertben valódi élmény elfogyasztani egy pompás reggelit vagy ebédet a szezonalitás jegyében. Frissen sült kovászos kenyerek és adalékanyagmentes péksütemények, valamit kávék és teák széles kínálatából is válogathatunk itt, de akár a különféle kézműves workshopok egyikén is részt vehetünk.

6000 Kecskemét, Budai utca 12. | Weboldal

Brunch a ranchon, Hegyhátszentjakab (Őrség)

Szívből jövő vendéglátásban lehet részetek az Őrség szívében, ha ellátogatok a Brunch a ranchon családi gazdaságába. A vegyszermentes birtok és helyi termelők szolgáltatják az alapanyagokat a finom, házias reggelihez, amelyben a hagyományos ízek dominálnak. Bundás kenyértől a császármorzsán át a gofriig, mindenki talál fogára való fogást, amit ráadásul egy végtelenül bájos, vidéki idillt megtestesítő környezetben fogyaszthattok el. Szezonon kívül érdemes odatelefonálni, mielőtt mennétek!

9934 Hegyhátszentjakab, Kossuth utca 64. | Facebook

