Sziklafalak közé vájt csodavilágok: 5 kalandos túraútvonal hegyoldalak fogságában

Vadregényes erdei világok, misztikus hangulatú kanyonok és monumentális sziklafalak között kalandozhatunk szerte az országban. Néhol csupán néhány méter, amíg a sziklafalak szűk szorításában Indiana Jones-nak érezhetjük magunkat, ám a látványért megéri útra kelni.

Óriások földjén járva: Holdvilág-árok

Égig hatoló sziklafalak, hatalmas, mohával fedett sziklatömbök várnak ránk a Holdvilág-árok szorosában járva, ahol olyan, mintha csak az óriások elvarázsolt földjére csöppentünk volna. A vadregényes világot a volt csikóváraljai turistaház előtti parkolóból indulva fedezhetjük fel, egy 5,3 km hosszú túra során. Utunkat a parkolótól visszafelé, az aszfaltos úton 300-400 métert megtéve, majd az erdőbe jobbra lekanyarodva kezdhetjük meg, a piros jelzésen. Kisvártatva pedig már a piros kereszt jelzés kalauzol el minket a Holdvilág-árok mesebeli vidékére.

Ahogy egyre bentebb hatolunk, úgy válik az árok egyre keskenyebbé, miközben utunkat kidőlt fatörzsek és sziklafalba vájt falépcsők teszik még kalandosabbá. Mígnem a völgyben maradva egyszer csak ott állhatunk egy monumentális sziklakatlan közepén, a 10 méter magas Meteor-létra előtt. Ezen felkapaszkodva, majd egy fahídon átkelve egy keskeny kanyon vár ránk, ahol sziklafalak szorításában haladunk tovább 50-60 méter erejéig, míg végül egy pihenőhelyen szusszanhatunk.

Itt újra visszatér a piros kereszt jelzés, amelyen jobbra fordulva elérjük a Holdvilág-árok kultuszának szülőhelyét. A Remete-barlangtól a jelzett úton ereszkedünk le a völgybe, s továbbhaladva egy ideig a zöld kereszt, majd a zöld kör, végül pedig a Gyopár-forrástól a zöld négyszög jelzés visz minket vissza a pakolóhoz.

A zalai dombok rejtélyes katlanja: Kőszikla-szurdok

Murafölde szédítően látványos szurdokának vidékén 8 millió évvel ezelőtt még a Pannon-tenger vize hullámzott, ám napjainkban idilli zalai dombok és magasra törő sziklafalak vonalai festik mesebelivé a környéket. A monumentális sziklafalakkal körülölelt, Nagybakónak melletti kanyont az újudvari TV-toronytól indulva közelíthetjük meg, az 5,6 km hosszú körtúrát végigjárva. Elindulva, elsőként a Csibit-tó romantikus partján andaloghatunk, majd egy fenséges bükkösön áthaladva érkezünk meg az Eszperantó-forráshoz. Innentől a kék háromszög jelzés visz minket a Kőszikla-szurdok titokzatos, 600 méter hosszú katlanjába.

Szemfényvesztés a Dunakanyarban: Vasas-szakadék

Szentendre külterületén, a Cseresznyés-hegy északi oldalán lelhetünk rá a Vasas-szakadék bűvös világára, amelynek felfedezését egy 8,1 km hosszú körtúrával is összeköthetjük. A nagyjából 3 órát felölelő kirándulás kiindulópontja a Lajos-forrás, ahonnan az S jelzés visz minket tovább, amelyről érdemes letérni az SO útra, hogy a Csepel-forrás mesebeli, óriási zsurlókkal és bükkfákkal díszített vidékét se hagyjuk ki. Innen pedig újfent az S jelzésű utat követjük, ám pár perc múlva már újra letérünk róla az SΩ túrajelzésre, hogy hazánk ámulatba ejtő, természetes szakadékának látképét is örökre az emlékeinkbe véssük.

A vulkáni andezittufából álló természeti képződmény olyan látványt nyújt, mintha kettévágták volna a hegyet, azonban a kőzeteket egy hajdanvolt földmozgás választotta el egymástól. A misztikus világokat megidéző, szűk szoros 5 barlangot is rejt, amelyeket ha felfedeztünk, újfent az S jelzés kalauzol minket el a Kő-hegyi tanösvény útvonalára. A Czibulka János-turistaház után a Z jelzésen haladva megannyi vulkáni sziklaformációban gyönyörködhetünk, majd a János-forrást elhagyva a K+ jelzésen bandukolunk tovább, míg végül az S+ út visz minket vissza a Lajos-forráshoz.

Geológiai időutazás Palócföldön: Páris-patak völgye

A palóc Grand Canyonként is emlegetett, lélegzetelállító szurdokvölgy nem csupán szépségéről híres, hisz a Páris-patak völgye az ország első, vulkáni tevékenység révén létrejött lenyomatbarlangjainak a lelőhelye. A folyó által vájt, megkövült ősi világot Nógrádszakál településéről közelíthetjük meg, ahonnan az Északi Zöld jelzés visz fel a szurdokvölgybe. A Felmagasztalás Templomát elhagyva érünk be a fák sűrűjébe, ahol egy balra letérő elágazáson lyukadhatunk ki egy romantikus tisztáson. Innen továbbhaladva, kb. 15 km után szintén balra térünk le a Z+ jelzésre, amely már végigvisz minket a völgyön.

A 2-3 méter széles, 20-30 méter magas sziklafalakkal körülölelt völgy egyébként csupán 350 méter hosszú, azonban akár hosszú időre is itt marasztalhat minket. Főleg, ha a geológiai érdekességek is ugyanúgy levesznek a lábunkról, mint a festői természet, hiszen az oldalfalakon különböző földtörténeti korok lenyomatai között szemezgethetünk. Ha pedig igazán kalandvágyóak vagyunk, akkor a völgy mellékágát is felfedezhetjük a zöld keresztjelzésen balra fordulva, ám ha nem, akkor a zöld keresztjelzésnél jobbra tartsunk.

Vadregényes barangolás: Erdőanyai-szurdok

Az ország egyik legszebb botanikus kertje, a Bertényi Miklós Füvészkert rejti az Erdőanyai-szurdokot, ahol sziklafalak között bolyongva, erdei környezetben csodálhatjuk meg az utolsó őszi faleveleket. A patakvölgyben megannyiszor közvetlenül a köves mederben lépkedhetünk, miközben borostyánnal körbefutott, meredek hegyoldalak magasodnak felénk és buja növényzet öleli körül az útvonalunkat. Igazi misztikus hangulat honol a kis patakokkal, hatalmas gyökérzetekkel tarkított vidéken, amelynek mélyéről egy éles bal kanyarral érhetünk ki a füvészkert 17-es állomásához, ahonnan balra tartva meg is érkezünk az emlékkő előtti csomóponthoz. A 16 hektáros parkba az Ördögmalom nevű étteremben vehetünk jegyet, bejáratát pedig a Telgárthy-rét felől közelíthetjük meg.

