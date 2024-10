5 pompás kirándulóhely szerte az országban, amit átjár az őszi nyugalom

Az ősz komótos közeledtével, a lombkoronák napról napra színesedésével egy kicsit mindenki jobban vágyik a csendre és a nyugalomra. Ha a természetben szeretnétek feltöltődni, kikapcsolódni, ajánlunk nektek néhány helyszínt, ahol már szinte kézzelfogható az őszi nyugalom.

Borostyán-kút, Bakonybél

Őszi kirándulóhelyszínnél jobbat el sem lehetne képzelni, legfőképp akkor, ha az ember nyugalomra vágyik, mint a pihenő- és zarándokhelyként egyaránt ismert bakonybéli Borostyán-kút. Veszprém vármegye természeti csodáinak egyike a tó, melynek partján nyugalmat árasztó kápolna áll. A kirándulóhelyet ismerik Szent-kútként és Hármas-kútként is. A tavacska, melynek víztükrén ősszel nemcsak a kápolna, de a fák színes lombkoronái is tükröződnek, három, szentek neveit viselő forrás vizének felduzzasztásából jött létre. A Bakonybélből könnyű sétával megközelíthető tavacska partján pihenőpark is szolgálja a feltöltődést.

Alcsúti Arborétum, Alcsútdoboz

Ha egy őszi hétvége alkalmával magatok mögött hagynátok a zajos, nyüzsgő fővárost, a Budapesttől mindössze 40 km-re található Alcsúti Arborétumban kedvetekre kirándulhattok. A Csaplári-erdő ölelte helyszín a természetben feltöltődni vágyóknak remek választás az év bármely szakában. Így van ez ősszel is, amikor a színesedő falevelek látványában gyönyörködve fedezhetitek fel a kert látnivalóit, régmúlt, romantikus romoktól kezdve, kápolnán át egészen az arborétum szívében található Klotild-szigetig.

8087 Alcsútdoboz, Kastély 2. | Weboldal

Béke Sztúpa, Zalaszántó

A zalai dombok ölelésében számtalan lehetőség akad csendben, békében és nyugalomban feltöltődni és hatványozottan igaz ez a Zalaszántón található Béke Sztúpára is. A falu fölött magasodó Világosvár hegyen találjuk a kontinens egyik legnagyobb buddhista épületét, mely az őszi erdő ölelésében egészen páratlan élményt nyújt. Ha a béke és a nyugalom egy megelevenedett kis szigetét keresitek az őszi hónapokban, ide mindenképp érdemes ellátogatni!

8353 Zalaszántó, Világosvár 13. | Weboldal

Szent Vid-kápolna, Velem

Vas vármegye alig 400 főt számláló községe, Velem rejti az őszi erdő ölelte Szent Vid-kápolnát. A Szent Vid-hegy tetején, 589 méteres magasságban őrködő kápolna nemcsak az évszakban oly vágyott nyugalommal és békével, de egybe rendkívüli panorámával is megajándékozza az ide látogató kirándulókat. A 18. században épített kápolna Szent Vid emléke előtt tiszteleg, a környező terület pedig többek között bronzkori város nyomait is őrzi. Ha elmélkedéshez, feltöltődéshez kerestek helyszínt, ősszel mindenképp érdemes felkeresni, tőle nem messze pedig akár a stációt is bejárhatjátok.

Püspökszentlászlói Arborétum

Püspökszentlászló települése a Kelet-Mecsekben, a Zengő-hegy északi oldalán bújik meg. A település neve összeforrt az itt található arborétummal, valamint az általa őrzött kastéllyal és templommal, mely ősszel páratlan élménnyel szolgál a nyugalomra és békére vágyóknak. Az akár könnyű sétával is megközelíthető településrészre érdemes ellátogatni mindazoknak, akik különleges növények és cserjék, színpompás, őszi ruhát öltött fák, romantikus kastély és különleges hangulatú kápolnával szegélyezett sétát tennének a Mecsekben, feltöltődés gyanánt.

7694 Hosszúhetény, Püspökszentlászló utca | Weboldal

