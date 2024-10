Mesebeli Budapest: 5 elbűvölő hely, ahol megelevenedik a Disney-mesék hangulata

A Disney-filmek sikere a mai napig vitathatatlan, s a legszebb jelenetek talán örökre beleírták magukat az emlékezetünkbe. Idézzétek fel a szeretett történeteket, s induljatok mesebeli felfedezőútra a fővárosban!

Szépség és a Szörnyeteg: FSZEK Központi Könyvtár

A XIX. század végére felépült Wenkcheim-palota táncterme egykoron ötszáz táncos lábú arisztokratát is vendégül láthatott, ma pedig még ennél is több könyvnek ad otthont. A neoreneszánsz, neobarokk, rokokó és biedermeier stílus elemeit mind magán hordozó épületet 1927-ben vásárolta meg a főváros a Fővárosi Könyvtár számára, s a négy éven át tartó átépítés során a reprezentatív tereket alapvetően változatlanul meghagyták.

Ennek köszönhetően tanulhatnak, olvashatnak ma a hatalmas csillárok, elképesztő díszítőelemek között az erre járók. A könyvtár azonban nem csupán pompás belső terei miatt érdemel elismerést, hiszen a polcokon sorakozó megannyi könyv még Belle-t is levenné a lábáról. Itt található hazánk legnagyobb szociológiai gyűjteménye, de a társadalomtudomány és az újkori történelem országos jellegű szakkönyvtáraként is ismert.

1088 Budapest, Szabó Ervin tér 1. | Facebook | Weboldal

Az oroszlánkirály: Apáthy-szikla

Hajdanán a 242 méter magas dolomitrög tetejéről lenézve egy hosszan elnyúló királyi vadaskert képe köszönt vissza, és bár napjainkra a vadaskert eltűnt, most is pompás panoráma tárul elénk az Apáthy-szikla csúcsán állva. Budapest ikonikus hegyeinek látványa mellett megannyi védett növényfaj, különféle rovarok, illetve a víz ittjártát jelezve kagylólenyomatok fogadnak minket az orom körül kalandozva. A legkönnyebben a Batthyány tértől, a 11-es busszal juthatunk el a Szimba ikonikus jelenetét megidéző sziklához.

Aranyhaj és a nagy gubanc: Margitszigeti Víztorony

Hazánk leghíresebb víztornya egyben az ország legelső és legnagyobb, már nem aktív víztárolója, amely 1911 óta díszíti a Margit-szigetet. A XX. század elején eredetileg a közkert fenntartásához szükséges öntővíz biztosítása érdekében emelték fel, majd az 1960-as években vált kizárólag kiállítótérré és kilátótoronnyá. Az 57 méter magas szecessziós alkotást a vasbeton-technológia úttörőjének számító Zielinski Szilárd építőmérnöknek és Ray Rezső Vilmos építésznek köszönhetjük.

Ha erre jártok, mindenképp érdemes fellépdelni mind a 153 darab lépcsőfokon, hisz legfelül vár rátok a Csókterem, ahonnan páratlan kilátás tárul elétek. Sajnos Aranyhaj segítségét nem ígérhetjük, ám a romantika szelleme ugyanúgy átjárja a helyet, akárcsak a mese majd minden egyes jelentét.

1138 Budapest, Margitsziget | Weboldal

Mulan: IN TOWN Hotpot Budapest

A budapesti kínai negyed egyik legautentikusabb helyére belépve úgy érezhetjük, mintha csak Mulan világába csöppentünk volna. A visszafogott, elegáns design, a faburkolatok, a lampionok és a han írásjelek mind az ősi Kína hangulatát hozzák el a fővárosba, akárcsak az időszámításunk előtti II. századból eredő étel aromái. Ez utóbbi nem más, mint a hotpot, amely egy igazi közösségi élmény, s akár 2-3 órás kulináris utazást is nyújthat számunkra. Az IN TOWN Hotpot Budapestben a különlegesebbnél különlegesebb ételek között akkor is megtalálhatjuk a számításainkat, ha kevésbé vagyunk az újdonságok felé nyitottak.

1107 Budapest, Jegenye u. 26/9. | Facebook

Hamupipőke: Sacelláry-kastély

A bizánci származású Sacelláry család 1875-ben érkezett meg Budafokra, ahol a család egyik legjelesebb tagja, a bőrkereskedelemmel és ingatlanbefektetéssel foglalkozó Sacelláry György építtette fel 1894-1897 között a szecessziós stílusú csodát lánya, Irén számára. Irén ekkor már a híres pezsgőgyáros, Törley József felesége volt, s az ifjú házaspár éppen a szomszédban húzta fel a Törley-kastélyt.

Így hát két pompás épület is a családhoz tartozott Budafokon, azonban a házaspár a legtöbb idejét a Bródy Sándor utcai palotájában töltötte. A Hamupipőke báli jelenetét megidéző, Railey francia építész által megálmodott Sacelláry-kastély Irén halálát követően 1987-ig tüdőszanatóriumként működött. Egy kis ideig egy iskolának is helyet adott, jelenleg pedig magánkézben van.

1221 Budapest, Anna u. 1-3. | Weboldal

Hazai kirándulóhelyek is bővelkednek mesés úti célokban: