5 őszi színekben pompázó úti cél a Mogyoró-hegyen, Budapesttől nem messze

A Budapesttől autóval egy órán belül megközelíthető Mogyoró-hegy rengeteg látnivalónak ad otthont a Visegrádi-hegységben, melyek az őszi hónapokban különleges bájjal bírnak.

Játszótér

A Mogyoró-hegy tetején található erdővel ölelt tisztás egy igazi kis rejtett kincse a környéknek, ami a színes leveles időszakban mutatja a legszebb arcát. A hatalmas placcon egy fajátékokkal kialakított játszótér várja a legkisebbeket, emellett pedig egy felfedezésre váró, számháborúzásra is tökéletes építmény is gazdagítja a játékok sorát. Az erdei kirándulás közbeni megpihenésre padok és tűzrakóhelyek is várják a túrázókat, amikről kiváló kilátás nyílik a környékre.

Mogyoró-hegyi Vadbemutató Kert

A környéken tett kirándulás során kihagyhatatlan látnivaló a Vadbemutató Kert, ami tagadhatatlanul a Mogyoró-hegy egyik főattrakciója. Eredetileg a közelben található, az ország első erdei iskolájának, a Madas László Erdészeti Erdei Iskola tanulóinak oktatására alakították ki a vadaskertet, az évek során pedig a turisták által is kedvelt látnivalóvá vált. A hatalmas területen egymástól elkülönítve élnek a gímszarvasok, kecskék és vaddisznók, a szomszédos lovasiskola miatt pedig lovakkal és pónilovakkal is találkozhattok. Az elmúlt években számos információs táblával gazdagodott a terület, így az erdő ölelésében mindent megtudhattok az itt élő állatokról.

Visegrádi bobpálya

Kicsik és nagyok nagy kedvence a Nagy-Villám oldalában lévő bobpálya, ami télen és nyáron is várja a látogatókat. A pályán kétféle bob közlekedik: az alpesi bob és a nyári bob is 700 méter lesiklóhosszal rendelkezik. Az elképesztő panoráma pedig csak hab a tortán: tiszta időben elképesztő kilátás nyílik a Dunakanyarra, a sínen süvítve pedig az őszi ruhába burkolózott természet minden szépségét magatokba szívhatjátok. A pálya melletti büfé gondoskodik a felfrissülésről, a bevállalósak pedig megkóstolhatják a hely specialitását, a bob dogot is.

Szentgyörgypuszta

A Dunakanyar egyik kevésbé ismert kincse a közigazgatásilag Visegrádhoz tartozó, a hegy lábánál található Szentgyörgypuszta, amibe a legendás színésznő, Gobbi Hilda úgy beleszeretett, hogy első látogatása során vásárolt itt egy villát. A Patkó-villaként is emlegetett épület ugyan jelenleg belülről nem tekinthető meg, kívülről is érdemes megcsodálni és bepillantást nyerni abba, hogyan tölthette itt mindennapjait a művésznő. Szintén itt töltötte utolsó éveit Áprily Lajos költő, aki írásaiban rengeteg történetet jegyzett le a környék történetéről, nevét máig őrzi a település központját képező völgy. A hegyoldalt elhagyva, a Duna-parton található a több mint 200 éves múlttal rendelkező Gondűző Étterem, ahol sok finomság mellett frissen fogott halakból készült fogások közül is lehet választani.

Mogyoróhegy Étterem

A kirándulók nagy kedvence a hegy tetején található étterem, aminek épületét Makovecz Imre tervei alapján fából építették, az építészre jellemző egyedi stílusjegyek pedig a belső térben is visszaköszönnek. A házias konyha fogásai között a vadételektől kezdve, a szezonális különlegességeken át az örök magyar klasszikusokig mindent megtaláltok, a lakomát pedig egy finom desszerttel zárhatjátok. Az épületet körülölelő hatalmas teraszon is helyet foglalhattok, ahol a mesés színekben pompázó természet közepén találjátok magatokat és a Börzsöny hegyeire nyíló káprázatos panorámában is gyönyörködhettek.

