Séta a Kissvábhegy lábánál: Mesés villák titkai nyomában

A környék legtöbb villáját jegyző Árkay Aladár olyannyira beleszeretett az itteni levegőbe, hogy saját családjának is itt álmodta meg állandó lakóhelyét, természetesen a többi épülettel harmonizáló stílusban. Az Alma utca és a Városmajor utca sarkán található ház tetőterében kapott helyet az építész műterme is, így 1913 után ideje legnagyobb részét hőn szeretett Kissvábhegyén tölthette.

