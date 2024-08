Varázslatos Zalaegerszeg: 8 kihagyhatatlan program a nyár utolsó heteire

Zalaegerszegre már megérkezni is élmény, hiszen az utak követik a dimbes-dombos tájat: emelkednek, lejtenek, kanyarognak a dús lombú erdők között. A természet szépségein túl számos látnivaló, szórakozási lehetőség és felfedeznivaló vár ránk!

1. Múzeumi legek

Egy varázsütésre a múltban találjuk magunkat hazánk legelső szabadtéri néprajzi múzeumában, a Göcseji Falumúzeumban. Itt sétálva a tájegység különleges világát fedezhetjük fel, és értelmet nyer az is, miért nevezik a helyiek a nyugalom szigetének. Kombinált jegy váltásával beléphetünk a szomszédos Magyar Olaj- és Gázipari Múzeumba is. Európa második legnagyobb műszaki-technikai múzeumában a bányásztörténeti emlékek mellett a világ legkisebb türelemüvegét is láthatjuk, mely kisebb egy százforintos pénzérménél!

2. Felfedezőknek

A Göcseji Múzeum Elődeink élete című várostörténeti kiállítására nem igaz a mondás, miszerint „mindent a szemnek, semmit a kéznek”, hiszen humoros animációk, interaktív játékok segítségével ismerhetjük meg Zalaegerszeg évszázadokon átívelő történetét.

3. Legyünk részesei a történelemnek!

Mindszenty József örökségét és 20. századi történelmünk egy nehéz korszakának elgondolkodtató témáit ismerhetjük meg, ha ellátogatunk a Mindszentyneumba! Családdal érkezőknek érdemes kipróbálni a múzeum szabadulószobáját is.

4. Irány a város teteje!

Ám előtte tegyünk kitérőt az Alsóerdei Sport- és Élményparkba, mely többek között mászófallal és kalandpályával várja az adrenalin szerelmeseit. Innen már tényleg nincs messze a TV-torony, ahonnan 360 fokos panoráma nyílik a városra és a Göcsejre, sőt akár az Alpok csipkéire is. Egy jó tanács: ha gyalog közelítenétek meg a város legmagasabb építményét, menjetek a tündérkertnek is nevezett Azáleás-völgyön keresztül!

5. A város napos oldala

Ha lubickolni támad kedvünk, akkor irány a Gébárti-tó, melynek környékén csúszdás-jakuzzis aquaparkot, fedett termálfürdőt és hűsítő vizű tóstrandot egyaránt találunk. Egy romantikus naplementére is érdemes maradnunk: a tó körüli séta után, a stégeknél megpihenve töltődhetünk fel a színpompás látvánnyal.

6. Lépjünk be a hagyományok világába!

A tó partján álló kézművesek házában a népi mesterségek rejtelmeiről hull le a lepel. Itt még az időutazás is lehetséges: a kiállítások sorát egy honfoglalás kori nemezjurta gyarapítja, ahová be is léphetünk. A múlt és az élmény a belvárosban, a Göcseji Tudáspontban is összekapcsolódik – műhelygalériáiban még a kézműves termékek készítését is kipróbálhatjuk!

7. Egy kis ízelítő

Zalaegerszegen járva feltétlenül kóstoljuk meg a hagyományos göcseji étkeket: a dödöllét, a prószát, a tökös-mákos rétest, melyek mellett az étlapokon jól megférnek a modern konyha remekei is. Bármelyik cukrászdát keressük is fel, kérjünk egy Zala kockát! A helyi ízekért, a kistermelők különlegességeiért pedig a Piac térre érdemes ellátogatni.

8. A belvárosba költözik az erdő

2024. szeptember 6-8. között a belvárosban megjelenik minden, ami zöld, minden, ami Zala! Emellett finomabbnál finomabb vadételeket kínálnak zenével és borral fűszerezve – ez a Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték.

Egy szó mint száz, irány Zalaegerszeg, mert itt tényleg jó vendégnek lenni! További információk IDE kattintva.

Mutatunk még egy okot, amiért mindenképp érdemes ellátogatni Zalába: