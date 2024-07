3 pompás gasztrohely Budapesten, ahol elmerülhettek a nyár legfinomabb ízeiben

Az Édes Mackó hagyományos, faszénparázson sült kürtőskalácsai mellett a nyári hőségben érdemes megkóstolni a Kürtős Pohárdesszerteket is. A legnagyobb kedvenc mind közül a Kürtős Fagyi, amiben kürtőskalácsdarabok vaníliafagyival és erdeigyümölcs-öntettel olvadnak össze. A pisztáciával és málnával megbolondított mákos guba kürtőskalácsra hangolt verziója, a Kürtős Guba biztos nem okoz majd csalódást, de a Madárlátta Kürtősnek hála megkóstolhatjátok a madártej és a kürtőskalács fúzióját is. A gyerekek mindeközben tejbegrízzel variálhatják kedvenceiket, ha a Kürtős Grízre esik a választásuk.

This cookie policy has been created and updated by the Cookie Consent Tool